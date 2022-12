https://sputniknews.lat/20221221/las-marroquies-denuncian-el-doble-rasero-de-los-campos-de-fresas-espanoles-1133826599.html

Las marroquíes denuncian el doble rasero de los campos de fresas españoles

Debido a la intensificación de la crisis económica las marroquíes empezaron a viajar regularmente para trabajar en los campos de fresas de España. Sin embargo... 21.12.2022, Sputnik Mundo

españa

derechos humanos

mercado laboral

marruecos

sociedad

derechos de la mujer

"Tuve que dejar a tres niños en Marruecos"Fátima no tuvo más remedio que cumplir las condiciones de España y dejar a sus tres hijos en Marruecos para trabajar en los campos de fresas con su hermana. Sólo así pudo asegurar su vida, ya que en Marruecos no podía encontrar trabajo.Fátima teme que los empleadores locales, que obligan a las mujeres a entrar solas en un país europeo, la perjudiquen y la acosen de todas las formas posibles cuando vuelva al trabajo.Miles de mujeres van a España a trabajar, pero la legislación española les prohíbe entrar en el país con hijos menores. Este problema entre las trabajadoras migratorias marroquíes solo está cobrando gravedad no solo en Marruecos, sino también en el sur de España.Activistas exigen que Europa proteja los derechos de las trabajadoras en EspañaEl activista marroquí Muhammad al-Taib Bushiba afirmó que exigir a una mujer que no lleve a sus hijos consigo cuando trabaja es totalmente contrario al respeto de los derechos humanos.El activista añade que los niños abandonados por sus madres en Marruecos son objeto de otras violaciones de sus derechos y ellos sufren ante todo, por eso es necesario que las madres puedan ver a sus hijos con regularidad.La activista marroquí de derechos humanos Fátima Buguenbur, que ha viajado a España por motivos de trabajo en el pasado, señaló a su vez que el estatuto jurídico de las mujeres marroquíes debe resolverse lo antes posible.Las mujeres se encuentran en una situación muy difícil. Buguenbur explica que son las viudas y divorciadas quienes van a trabajar, las que no pueden dejar a sus familias sin sustento. "Es muy difícil elegir entre pasar hambre o trabajar en otro país sin ver a tus hijos", ironiza.Sin embargo, Fátima aún espera poder ver pronto a sus hijos.

marruecos

