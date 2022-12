https://sputniknews.lat/20221221/putin-lukashenko-saltan-las-alarmas-en-la-casa-blanca-1133786420.html

Putin-Lukashenko: saltan las alarmas en la Casa Blanca

La cumbre entre los líderes de Rusia y Bielorrusia, Vladímir Putin y Aleksandr Lukashenko respectivamente, desnuda las heridas de EEUU, que se permitió volver... 21.12.2022, Sputnik Mundo

EEUU: atrapado sin salidaEEUU intenta revolverse como gato entre la leña. Pero sólo intenta, porque no puede evitar el declive de su mundo unipolar, ese que fue moldeando a su gusto y antojo, y que tuvo el punto de partida oficial con la caída de la ex Unión Soviética.Desde entonces, y desde el 1600 de la avenida Pennsylvania de Washington DC, empezaron a escribir una historia sobre un papel que ahora está absolutamente mojado y camino a desintegrarse. Y hay otros actores que empezaron a escribir una historia completamente distinta, forjada en estructuras que son cada vez más sólidas y resistentes, y donde EEUU es un capítulo más. Y eso es insoportable para la potencia norteamericana.Si no fuera tan insoportable, no se entendería que cada palabra pronunciada, cada acción llevada a cabo, cada reunión entre líderes de un nuevo mundo que emerge, le moleste tanto y levante la ira de EEUU para realizar declaraciones destempladas. Eso, cuando no revientan directamente alguna infraestructura crítica que le resulta una competencia insalvable. Y la visita a Minsk de Putin no fue la excepción. Pero vayamos por partes.Rusia y Bielorrusia acordaron "realizar entregas mutuas de armas de alta demanda y fabricar juntos nuevos equipos militares", según Putin, al indicar que ambos países continuarán realizando ejercicios militares conjuntos. Además, debatieron "la formación de un espacio de defensa único" y la cooperación en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva [OTSC]: acordaron tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los dos países.Por su parte, Lukashenko informó que Bielorrusia recibió de parte de Rusia los sistemas de misiles antiaéreos S-400 junto con el sistema móvil de misiles balísticos de corto alcance Iskander y que ya se han desplegado en su territorio. Entonces llegó una pregunta retórica que se hizo Lukashenko y que quizá haya levantado una ampolla importante en EEUU: "¿Podemos solos, sin Rusia, defender nuestra independencia y soberanía? ¡No podemos!", sentenció.Agregó que a menudo se reúne con Putin y que abordan muchos temas, y que los principales últimamente están relacionados con el ámbito de la defensa y la seguridad.Al respecto, el analista internacional Fernando Moragón advierte que "estamos viendo la aceleración del proceso de la Unión entre Bielorrusia y Rusia".Huston, tenemos un problemaEn esta visita a Bielorrusia, también estaba el canciller, Serguéi Lavrov, quien abordó la situación en Ucrania con su homólogo bielorruso, Serguéi Aléinik. "Tuvo lugar un intercambio de opiniones sobre los asuntos internacionales y regionales, sobre la situación en torno a la crisis ucraniana", comunicó el ministerio de Exteriores ruso.¡Para qué! Del otro lado del Atlántico se crisparon los nervios. Inmediatamente el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, advirtió que su país tomará medidas adicionales en relación con Bielorrusia si ésta proporciona más apoyo a Rusia en su operación militar en Ucrania.El de Price es "un discurso en el que EEUU se autoproclama, se autopermite hacer lo que le dé la gana básicamente, lo que no está permitido al resto de los actores en el mundo, sea Rusia, sea China, sea Bielorrusia. […] Es un intento de demostración de poder que no tiene ninguna legitimidad", concluye Fernando Moragón.

