Viajar al Mundial le salió caro a Macron: 31 años de salario mínimo en Francia

Los viajes del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la Copa del Mundo para apoyar a 'Les Bleus' costaron más de 500.000 euros, es decir, más de 530.000... 21.12.2022, Sputnik Mundo

Según cálculos realizados por el semanario Le Point, el mandatario gastó en ese viaje lo mismo que un trabajador francés con salario mínimo gana en 31 años. Para deducir el total de los viajes de Macron al país del golfo Pérsico, el medio utilizó datos proporcionados por el Tribunal de Cuentas y el Palacio del Elíseo sobre los precios por hora de vuelo de los aviones Airbus A330 y Falcon 7X, que utilizó el presidente. De acuerdo con Le Point, las estimaciones están basadas en información del 2019 y todavía no toman en cuenta la inflación de los energéticos. En caso de que sí fueran consideradas esas alzas, la cantidad final sería más alta. De esa manera, una hora de vuelo en una A330 tiene un costo de 22.482 euros (23.886 dólares), mientras que en un Falcon 7X el valor es superior a los 5.500 euros (5.843 dólares). Por lo tanto, concluyen los analistas, los viajes de Emmanuel Macron le costaron a los contribuyentes franceses la cantidad de 501.000 euros (más de 530.000 dólares). Pero ese gasto no fue todo. Le Point también calculó cuántos contaminantes generó el presidente de Francia en su viaje al Mundial. La huella de carbono generada fue de 480 toneladas de dióxido de carbono, una cantidad que podría emitir un ciudadano francés promedio durante 53 años de su vida. Estas críticas se suman a las que ya habían hecho sus opositores por no haber asistido a la COP15 de Montreal, cumbre en la que se alcanzó un acuerdo histórico en materia ambiental y de biodiversidad. "Si quería ser útil a Francia, [en lugar de haber ido al Mundial] debería haber estado en Montreal, donde terminaban las negociaciones de la COP15", opinó Marine Tondelier, nueva dirigente del partido Europa Ecología Los Verdes, a la agencia AFP.

