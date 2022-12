https://sputniknews.lat/20221222/eeuu-solia-escupir-a-los-intereses-empresariales-pero-ahora-ajustan-las-sanciones-1133862051.html

EEUU "solía escupir a los intereses empresariales", pero ahora ajusta las sanciones

Las nuevas sanciones en el ámbito de las materias primas y el techo de precios para el petróleo procedente de Rusia no afectarán a los envíos que se carguen en petroleros antes del 5 de febrero de 2023 y se suministren en el puerto de destino antes del 1 de abril del mismo año, según el Departamento del Tesoro estadounidense. Durante este periodo, las empresas estadounidenses pueden seguir prestando servicios de transporte marítimo para productos petrolíferos de origen ruso, incluso a un precio por barril superior al definido en el paquete de sanciones. El jefe del Centro Analítico de Investigación Financiera del Instituto de investigación Financiera (NIFI) del Ministerio de Hacienda de Rusia, el doctor en Economía Ígor Variash, comentó las razones de esta decisión del Departamento del Tesoro.Lo primero en lo que el economista hizo hincapié fue en el factor de los calendarios fijados directamente en los contratos. Estos contratos de suministro de petróleo siempre se formalizan por adelantado y su incumplimiento causará pérdidas. Cuando se impusieron las sanciones y el tope de precios al petróleo, es probable, de acuerdo con Variash, que no se tuvieran en cuenta los intereses de las empresas. La aclaración desde el Departamento del Tesoro sugiere que EEUU "solía escupir a los intereses empresariales, pero que ahora tratan el asunto más seriamente". Además, el economista se refirió al departamento que emitió la aclaración. Fue el Departamento del Tesoro quien lo publicó, no el Departamento de Energía, y eso indica que la amenaza de incumplimiento de los contratos "afecta a los intereses de los bancos y las compañías de seguros. No les conviene que se interrumpan los contratos, así que empezaron a buscar opciones para ajustar las sanciones".El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos (EEUU), Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea (UE) y Australia, se ha negado a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril desde el pasado 5 de diciembre.El límite prohíbe a las empresas de estos países proporcionar servicios y envíos, como seguros, intermediación y asistencia financiera, necesarios para transportar el petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.El pasado 24 de noviembre, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, dijo que Moscú no suministrará petróleo a los países que se sumen a la medida de imponer un tope a los precios del combustible ruso. Antes de que la medida fuera acordada, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia no suministrará nada al exterior que perjudique sus intereses.

