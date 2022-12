https://sputniknews.lat/20221222/macron-afirma-que-la-adhesion-de-ucrania-a-la-otan-agravara-su-confrontacion-con-rusia-1133856783.html

Macron afirma que la adhesión de Ucrania a la OTAN agravará su confrontación con Rusia

Macron afirma que la adhesión de Ucrania a la OTAN agravará su confrontación con Rusia

PARÍS (Sputnik) — La posible adhesión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) será percibida por Rusia como un paso hacia una mayor... 22.12.2022

Sin embargo, también afirmó que las garantías de seguridad para Rusia no son una prioridad, sino "uno de los asuntos que serán resueltos en el final", ya que de momento la prioridad es proteger a Ucrania."Actualmente proteger a Ucrania es una prioridad, lo hacemos desde el primer día", expresó el líder francés.Recordó que aboga por un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia y no ve posible una solución militar al conflicto."Veo la estrategia de algunas personas que consiste en que la única solución sería eliminar a una de los partes. (...) Entonces que me expliquen todos los europeos y los prooccidentales, que me dan clases de moral, con quién van a sentarse a la mesa de negociaciones", enfatizó Macro agregando que no desea que se queden "solamente los chinos y los turcos".Según el mandatario, la seguridad y estabilidad en la región debe incluir no solamente las garantías de seguridad para Ucrania, sino también para Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Bielorrusia. "No podemos pensar en la seguridad de esta zona solamente desde la perspectiva de la OTAN", recalcó. En 2008, los países de la OTAN confirmaron en una cumbre en Bucarest que Ucrania tenía el derecho a ser miembro de la alianza, pero pospusieron la decisión indefinidamente. En febrero de 2019, el Parlamento ucraniano votó por modificar la Constitución y consolidar el curso del país hacia el ingreso en la Unión Europea y la OTAN, y en junio de 2020, Ucrania se convirtió en el sexto Estado en recibir el estatus de socio de la Alianza Atlántica con capacidades ampliadas. En junio pasado, los líderes de la OTAN reiteraron su apoyo al derecho del país a sumarse al bloque. El 30 de septiembre, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó una solicitud de adhesión de Ucrania a la OTAN en el marco de un procedimiento acelerado. Sin embargo, la OTAN sigue indicando que Kiev necesita cumplir con una serie de requisitos para incorporarse al bloque.

ucrania

francia

