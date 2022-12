https://sputniknews.lat/20221222/the-guardian-biden-sofistica-el-apoyo-militar-a-ucrania-pero-puede-debilitar-a-la-otan-1133877863.html

'The Guardian': Biden sofistica el apoyo militar a Ucrania pero puede debilitar a la OTAN

'The Guardian': Biden sofistica el apoyo militar a Ucrania pero puede debilitar a la OTAN

El Gobierno de Joe Biden "cruzó una nueva línea" en su respaldo militar a Ucrania tras determinar el envío de sistemas de misiles tierra-aire Patriot, para... 22.12.2022, Sputnik Mundo

Los sistemas militares que aportará Washington a Kiev, apuntó la publicación en un análisis, buscan mejorar la efectividad de precisión en materia de defensa, luego de que Rusia ha operado acciones contra la infraestructura ucraniana en repudio a diferentes acciones, como una detonación en el puente de Crimea."El Patriot es uno de los sistemas de defensa de misiles de aire más capaces de todo el mundo. Más allá de la protección de ciudades ucranianas, la provisión de tales defensas aéreas de mediano rango podrían además liberar algunas de las capacidades de Ucrania para operar sus sistemas de misiles S-300, expandiendo la cobertura aérea disponible sobre las líneas fronterizas", expresó en un artículo de opinión en The Guardian el investigador Jack Watling.Sin embargo, la eficacia de estos sistemas no tendrá un impacto en el plazo inmediato, pues se trata de equipo difícil de operar y mantener, por lo que tomará tiempo capacitar a los ucranianos en su maniobra.Actualmente, estimó el analista en materia bélica, Ucrania es dependiente del respaldo internacional, pues son sus aliados quienes sustentan la mayor parte de su artillería, municiones y vehículos equipados, lo que genera varios riesgos, como el desabasto de capacidad bélica entre quienes sostienen a Kiev.Por ejemplo, el envío de sistemas Patriot a Ucrania podría descompensar a Estados Unidos en sus intereses de defensa en la región Indo Pacífico, en un momento de escalada constante desde la Casa Blanca contra China, a quien ha descrito como su rival más desafiante de cara a las siguientes décadas.Además, Ucrania no es el único destinatario de equipo bélico, sino que también aumenta la demanda de usuarios como Arabia Saudí y Suecia en un escenario donde los niveles de manufactura de estos recursos son limitados, explicó Watling."El consumo de municiones de las fuerzas armadas ucranianas excede significativamente el suministro disponible y su artillería está desgastando los barriles más rápido de como pueden ser reemplazados", expuso.Esto, añadió el editorialista, está dejando a las industrias defensivas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza bélica que conjunta a países de Europa con Estados Unidos, en condiciones de descompensación para sustentar operaciones de alta intensidad."En el caso de sistemas como el Patriot, el desafío es mayor porque toma mucho más tiempo manufacturar armas de precisión como estos misiles de defensa aérea que lo que requieren rondas de artillería no guiadas", argumentó.Así, consideró que la crisis entre Rusia y Ucrania podría motivar la regeneración de la base industrial de la OTAN en materia de inversión en fábricas y equipamiento de equipo crítico, sin embargo realizar estos cambios tomaría tiempo."En el intervalo antes de que haya disponible suministro en aumento, y con la actual presión en la demanda, también hay un riesgo de que con la provisión de sistemas clave a Ucrania occidente opere a expensas de su postura de disuasión hacia China en torno a sus amenazas a la independencia de Taiwán", ejemplificó.El articulista añadió que la provisión de sistemas Patriot puede otorgar posiciones a los intereses ucranianos, pero no se trata de una solución mágica, por lo que los aliados del país europeo deben balancear su suministro sin descobijar sus propósitos de cara a posibles conflictos más amplios como la intención occidental de contener a China.

