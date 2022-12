https://sputniknews.lat/20221224/podra-crecer-la-economia-de-cuba-en-2023-1133920381.html

¿Podrá crecer la economía de Cuba en 2023?

¿Podrá crecer la economía de Cuba en 2023?

Sputnik dialogó con analistas y emprendedores cubanos para conocer sus perspectivas respecto a la recuperación y el crecimiento de la economía de la isla para... 24.12.2022

"No creo que el 2023 sea, ni mucho menos, el comienzo de la recuperación", dijo a Sputnik Armando Nova González, profesor titular del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional (CIEI) de la Universidad de La Habana (UH) y doctor en Ciencias Económicas.Otras vías de ingreso como el desarrollo de la biotecnología y la fabricación y venta internacional de medicamentos están limitadas por la cantidad de materias primas que se deben adquirir en el extranjero, mientras que las vacunas cubanas, exitosas para el enfrentamiento de la pandemia, solo tienen reconocimiento nacional o de manera bilateral, explicó Nova González. Asimismo, la producción nacional de alimentos es otro de los renglones críticos. "Podemos continuar con la compra de insumos en el exterior, pero eso nos hace más dependientes y frágiles, unido a ello, contraemos deudas y no tenemos los ingresos suficientes para cumplir con los compromisos", aseguró."La economía no despega", por ende, la recuperación "no es un milagro", precisa de un proceso de reacondicionamiento y decisiones más osadas y con prontitud, ya que además de los frenos impuestos por el bloqueo económico de EEUU existen otros obstáculos como la resistencia interna al cambio, que no implica la pérdida de los principios del modelo social de la isla.Posibles soluciones frente a la crisisAntonio Romero, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular del CIEI, opinó que para el venidero año es imprescindible reducir los niveles de vulnerabilidad social, incrementados por la crisis económica y la inflación.Romero señaló que la atracción de la inversión extranjera es clave en el escenario contemporáneo para cualquier nación en desarrollo y Cuba, que consideraba esa actividad como "complementaria a los esfuerzos nacionales" ahora reconoce "que es fundamental" para el desarrollo.El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos es una de las limitaciones para la inversión extranjera en la isla. "Afecta cualquier perspectiva frente a la imposibilidad de contar con el mercado norteamericano y el alto nivel de riesgo", sumado a las restricciones, problemas y burocracia de naturaleza doméstica.Según Romero, la inversión extranjera supone tecnología, capital y mercado, por ello no basta solo "decir que estamos de acuerdo" o mostrar la amplitud de la carpeta de oportunidades, es importante definir cómo y cuándo van a desarrollar esas líneas de colaboración.¿Qué opinan los emprendedores?Para Hurtado, emprendedor e ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica, los actores privados en la isla pueden contribuir a la solución de la escasez y la inflación, frente a un Estado que aún no provee "toda la variedad y cantidad de insumos demandados por la sociedad, bien sea por el bloqueo o las ineficiencias e ineficacias propias del sector".A su juicio, los cuentapropistas cubren la carencia al importar bienes con sus fondos propios y "bajo su riesgo y responsabilidad". No obstante, el núcleo de la economía es la Empresa Estatal Socialista. Por ello, en 2023 "hace falta una mayor diversidad de la producción nacional, valor agregado y especialización en los servicios".Frente a esa realidad, Hurtado junto a más de 200 emprendedores conforman un grupo en redes sociales donde comparten oportunidades disponibles para el crecimiento de las compañías. Divulgan ferias, concursos, cursos, talleres, conferencias, capacitaciones, rondas de financiamiento o eventos dedicados al mundo de los negocios.También difunden información sobre voluntariados de causas medioambientales o sociales, en la búsqueda de la responsabilidad social empresarial, y ante la fuga de talentos apuestan por los encadenamientos de los actores económicos o la coordinación de las convocatorias estatales para la sustitución de importaciones.Su prioridad para 2023 es el impulso de la empresa Nufor SURL, orientada a la tecnología, innovación, automatización y sostenibilidad en 73 actividades vinculadas a esferas como la producción de alimentos, desarrollo de software y servicios informáticos, transportación y logística y renta de alojamientos, vehículos y oficinas.Hurtado expresó que, pese a las limitaciones en el objeto social de las nuevas formas de gestión no estatal, "no dejaremos de encadenarnos productivamente con todos los actores, estatales o no, de capacitarnos, buscar la sostenibilidad y el crecimiento económico para el país".PronósticosEl ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, aseguró ante el Parlamento que en el 2023 Cuba experimentará una mayor celeridad en la recuperación gradual, gracias a condicionantes como el control de la pandemia COVID-19.Gil señaló entre los factores que pueden contribuir a la recuperación económica los acuerdos logrados durante la gira del presidente Díaz-Canel por Argelia, Turquía, Rusia y China en esferas estratégicas como el suministro de combustible y la energía; así como el creciente interés de los inversores foráneos.El ministro advirtió entre las "fortalezas" la recuperación del turismo y la diversificación y complementariedad de los actores económicos; el incremento en la producción de bienes y servicios y el impulso del programa de estabilización macroeconómica.Los indicadores principales de la economía en Cuba quedaron, en el presente año 2022, por debajo de los pronósticos, incluido el Producto Interno Bruto (PIB), con un crecimiento de alrededor de 2%, sumado a desequilibrios macroeconómicos, inflación, apagones, contracción de los ingresos en divisas y la escasa oferta minorista.

