Perú advierte: si México da asilo a cuñada de Castillo habría un "escalamiento" en las tensiones

Durante una entrevista para un medio peruano, el funcionario señaló que si bien el intercambio comercial entre ambos países latinoamericanos no se ha alterado debido a los dimes y diretes que han sostenido ambos gobiernos por la destitución de Castillo, sí existe un riesgo de que las tensiones escalen en caso de que México asile a la familiar del expresidente que actualmente se encuentra en prisión preventiva. Aunque señaló que el tema se tendría que ver con la cancillería o directamente con la actual mandataria de Perú, Dina Boluarte, si el gobierno de López Obrador brinda apoyo a Paredes, esto sería una provocación. "Sería un escalamiento [en las tensiones]", dijo. Helguero aseveró que las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, han sido desafortunadas, pero se congratuló con la expulsión del exembajador Pablo Monroy. "Esta situación que actualmente es caliente por las desafortunadas acciones del presidente de México... más que acciones palabras, lo que siempre está hablando. Bueno, nosotros también hemos demostrado que tenemos recursos a través de declarar persona non grata al embajador también están viendo que nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados", sentenció.En días pasados, López Obrador expresó "orgullo" por el hecho de que Perú haya declarado persona non grata a su embajador en Lima por "salvar vidas" y aseguró que la labor del diplomático dejó "en alto el nombre" de su país.Monroy, quien fue expulsado el 20 de diciembre por presunta injerencia en asuntos soberanos, que incluyen los cuestionamientos de López Obrador al nuevo Gobierno de Dina Boluarte, señaló que la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) "están a salvo" en la Ciudad de México: "No están solos, ese es el mensaje al presidente de Perú".Investigado por presuntos actos de corrupción, Castillo intentó el 7 de diciembre disolver el Congreso, pero la medida fue rechazada por su propio gabinete, y el Legislativo lo destituyó horas después.Asimismo, fue detenido bajo cargos de rebelión y se encuentra enfrentando 18 meses de prisión preventiva.

