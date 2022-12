¿Cómo cuidar tu salud en olas de calor y alta exposición al sol?

https://sputniknews.lat/20221226/como-cuidar-tu-salud-en-olas-de-calor-y-alta-exposicion-al-sol-1133992418.html

Las olas de calor y la alta exposición al sol ponen en riesgo nuestra salud durante la temporada de verano. ¿Qué recomendaciones se hace desde el área de la salud para evitar daños? Un experto se refiere al tema.

Según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), entre los años 2000 y 2016 aumentó a unas 126 millones la cantidad de personas expuestas a olas de calor en todo el mundo.El cambio climático fue el principal causante. Esto puede derivar en insolación, deshidratación o problemas cardíacos, entre otros, que quizás no los notamos en el momento.Protegerse la cara y el cuerpo es fundamental. El especialista se refirió a las principales medidas a tener en cuenta. "Si vamos a estar mucho tiempo al aire libre o en actividades acuáticas como en el mar o piscina, la utilización de ropa de manga larga o pantalones para la piscina que sean hasta el tobillo permiten una protección específica directa del sol", expresó el entrevistadoEn cuanto al factor de protector o pantalla solar, Castro también evacuó dudas sobre qué opción elegir."El número [de factor UV] no es tan importante como puede ser importante la utilización del protector de manera continua. Si uno aplica el protector cada dos o tres horas, es más importante que utilizar un factor 100+, por ejemplo, una vez al día”, indicó."Teóricamente, un protector muy resistente al agua es porque ha sido probado para que ser utilizado por al menos 80 minutos dentro del agua. No es cada vez que salga, pero si uno va a estar mucho en el agua, cada una hora y media o dos horas, hacer una reaplicación", agregó Castro.Respecto a las telas recomendables para usar y protegernos del sol, "tal vez lo que no funciona muy bien son las camisetas blancas que con la humedad y el agua se vuelven casi transparente y termina reduciendo su capacidad protectora, específicamente el algodón", indicó Castro.El especialista explicó que se debe prestar atención cuando una persona presenta orina oscura, mareo, fiebre o malestar, pues son signos que pueden alertar sobre una posible deshidratación o insolación.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

