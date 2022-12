Se fueron, pero quedaron en nuestra memoria: los famosos fallecidos en 2022

© AP Photo / Jordan Strauss

La actriz estadounidense Anne Heche falleció el 12 de agosto tras permanecer siete días en coma cerebral después del choque que sufrió en Los Ángeles y del que no se recuperó. Saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela Another World, por la que ganó un Emmy. También protagonizó varias películas como Psycho (1998), Seis días y siete noches (1998) y Girl in Room 13 (2022).