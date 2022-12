https://sputniknews.lat/20221228/desde-el-mas-alla-el-rey-del-vallenato-ayudo-a-un-colombiano-a-ganar-la-loteria-1134034052.html

¿Desde el más allá? El 'Rey del Vallenato' ayudó a un colombiano a ganar la lotería

Un colombiano ganó 5.000 millones de pesos colombianos (más de 1 millón de dólares) en la lotería de la Cruz Roja gracias a Diomedes Díaz, el gran ícono del... 28.12.2022, Sputnik Mundo

El número escogido por el ganador había sido publicado por el exrepresentante del artista, Joaquín Guillén, quien aseguró ante los medios colombianos que "Diomedes es un ángel". El representante aconsejó apostar por el número 2613, que se refiere a los días de nacimiento y fallecimiento del artista. El Rey del Vallenato nació el 26 de mayo de 1957 y murió el 22 de diciembre de 2013. No es la primera vez que el cantante trae suerte. El Cacique de La Junta, como lo llamaban, se convirtió en un mito y símbolo de buena fortuna y en ediciones anteriores, otros números brindados presuntamente por el ídolo fallecido para beneficiar a sus fanáticos.El vallenato, género interpretado por Diomedes Díaz, es un tipo de cumbia muy popular no solo en Colombia, sino en varios países de América Latina. El escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez era uno de los admiradores más afamados de este estilo musical. Así fue que se difundieron los números 1222 (mes y día de nacimiento del célebre artista), 1622 (día de la virgen del Carmen y día de su muerte),1957 (año de nacimiento), 2213 (día y año que murió), 2622 (día de nacimiento y fallecimiento).Guillén lamentó que varios de los números supuestamente entregados por Díaz desde su muerte "han caído" porque, al ser muy buscados por los apostadores, acabaron siendo bloqueados por las casas de apuestas.Sin embargo, el representante aseguró que le fueron entregados nuevos números mientras dormía. "Diomedes como que presentía que iban a impedir el regalo para su fanaticada", advirtió.En efecto, el exmánager divulgó otro listado de números vinculados a Diomedes: 1225, 1325, 5757, 7006, 6438, 2364 y el 2613, que finalmente resultó ganador.El ídolo musical no solo es reconocido por haber servido de inspiración a apostadores que aseguran que les dio suerte, sino que algunos colombianos consideran que el mítico cantante ha respondido a peticiones de trabajo y otros milagros.

