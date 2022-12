https://sputniknews.lat/20221228/robos-violaciones-desechos-las-bases-militares-de-eeuu-generan-temor-en-japon-1134032987.html

Robos, violaciones, desechos: las bases militares de EEUU preocupan a Japón

El 3 de diciembre, un marine de Estados Unidos destinado en la base aérea de Iwakuni robó un auto deportivo de un concesionario en el sur de Japón, lo estrelló... 28.12.2022, Sputnik Mundo

Robo de automóviles, accidentes vehiculares, violaciones, contaminación y desechos tóxicos son algunos de los problemas a los que se enfrenta la población japonesa que vive cerca de las zonas militares estadounidenses. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, decenas de miles de soldados han pisado tierras japonesas, bajo la justificación de cuidar al país asiático de amenazas externas, a pesar de que Estados Unidos fue quien lanzó bombas atómicas en 1945 sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. De hecho, después del conflicto, Washington ocupó la isla durante varios años, para proteger a Tokio del supuesto expansionismo de potencias como la Unión Soviética, China y Corea del Norte. Sin embargo, aunque la postguerra y la Guerra Fría ya son cosa del pasado, actualmente hay unos 56.000 soldados desplegados por el Pentágono en varias regiones japonesas. El delito cometido por el marine norteamericano el 3 de diciembre en Iwakuni provocó que el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, lamentara la falta de disciplina entre los militares estadounidenses y advirtiera que estos comportamientos preocupan a los residentes que viven cerca de la base. Pero aunque la policía japonesa identificó al hombre, no pudo arrestarlo de inmediato debido al Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas entre Japón y Estados Unidos, el cual permite a Washington juzgar los actos de sus soldados que tienen presencia en la nación asiática. Sin embargo, esta no es la primera vez que los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses cometen un delito de este tipo en la nación asiática, y mucho menos el único. A continuación, algunos de los más destacados. Borracheras peligrosas y robosEn noviembre de 2016, un marinero de la Armada de Estados Unidos que prestaba servicio en Okinawa condujo en estado de ebriedad y chocó contra dos vehículos civiles, hiriendo a tres personas. Los fiscales del caso solicitaron tres años de prisión. Sin embargo, el militar se salvó de la cárcel después de declararse culpable y recibir clemencia. Otro caso sucedió en 2020, cuando la policía de esa misma ciudad japonesa detuvo a un soldado del Ejército estadounidense y a su amigo civil por haber robado 65.000 dólares a un agente de cambio. Las autoridades aseguraron que el soldado se valió de una navaja para cometer el crimen. Su castigo: una condena de entre 3,5 y 4,5 de prisión. Okinawa concentra el grueso de las 50.000 tropas destinadas en Japón a pesar de los intentos firmes de la población y el Gobierno local de cerrar las bases.En noviembre de 2017, un marine se pasó un semáforo en rojo y estrelló su camión militar de dos toneladas contra el auto de un hombre de 61 años, provocándole la muerte. Una prueba de alcoholemia encontró que el nivel de alcohol en la sangre del infante estaba tres veces por encima del límite. Tras los hechos, el Pentágono prohibió el consumo de alcohol fuera de la base e implementó toque de queda. Sin embargo, levantó la medida, sin dar explicación alguna, solo unas semanas después. En medio de una fuerte presión pública, el infante de marina fue sentenciado a cuatro años en una cárcel japonesa.Un sargento de artillería de la Marina fue investigado en junio de 2019 por robar el auto de una mujer que trabajaba en la base de Iwakuni, y estrellarlo contra dos vehículos en una zona residencial. Cuando la policía llegó al lugar, encontró que el nivel de alcohol en la sangre del soldado era cuatro veces superior el límite legal. Además, un oficial de la marina de Estados Unidos atropelló a dos peatones tras quedarse dormido al volante en mayo de 2021. La defensa argumentó que el oficial perdió el conocimiento debido al mal de altura, algo que el juez no creyó, por lo que sentenció al oficial a tres años de prisión. Sin embargo, hace unos días, el Congreso del país norteamericano informó que el oficial encarcelado continuaría recibiendo su pago militar incluso mientras cumplía su sentencia de prisión, otorgándole una exención especial adjunta al proyecto de ley de presupuesto general de 1.7 billones de dólares, aprobado el 23 de diciembre pasado. Violación y asesinatoEn 2016, un exmarine estadounidense de 32 años que trabajaba en la base aérea de Kadena, también en Okinawa, violó y estranguló hasta la muerte a una joven de 20 años. En medio de protestas masivas, el exsoldado fue condenado a cadena perpetua con trabajos forzados por el Tribunal de Distrito de Naha en diciembre de 2017.Entre 2017 y 2019, el Servicio de Investigación Criminal Naval de los Estados Unidos registró otros ocho delitos sexuales graves contra civiles por parte de militares en Okinawa, que incluyen desde masturbación pública hasta violación. Sin embargo, ninguno de estos casos se hizo público, pues a menudo las autoridades norteamericanas y japonesas buscan esconder los escándalos. Okinawa Women Act Against Military Violence, un grupo de defensa local, ha registrado cientos de crímenes de naturaleza sexual contra civiles de tan solo nueve meses desde la década de 1940. Uno de los más atroces sucedió en 1995, cuando tres miembros del servicio del país estadounidense violaron a una niña de 12 años. Contaminación química y piezas volantes Por si no fuera suficiente, los residentes japoneses que viven cerca de las bases militares estadounidenses se enfrentan al peligro de que les caigan piezas de aviones y helicópteros. Por ejemplo, en diciembre de 2017, las autoridades japonesas reportaron dos incidentes relacionados con la caída de piezas de un avión de Estados Unidos. El primero se trató de un objeto cilíndrico que cayó sobre el techo de un vivero local, y el segundo, una ventana con marco de metal de un helicóptero CH-53E que se estrelló cerca de un campo donde unos 50 estudiantes jugaban fútbol.A finales de 2021, el subcomandante estadounidense de la base aérea de Misawa, en Aomori, al norte de Japón, se disculpó por un incidente en el que un caza F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos dejó caer sus tanques de combustible en una zona residencial mientras realizaba un aterrizaje de emergencia. Como si esquivar a conductores ebrios, violadores, ladrones y escombros que caen desde el cielo no fuera suficiente, los civiles japoneses que viven cerca de las bases estadounidenses también se enfrentan a una amenaza oculta mucho más extendida: los desechos tóxicos.En 2016, la Oficina de Empresas de la Prefectura de Okinawa encontró altos niveles de sustancias químicas tóxicas como ácido perfluorooctanosulfonato (PFOS) y ácido perfluorooctanoico (PFOA), ingredientes en agentes extintores, lubricantes para aeronaves y repelentes de agua, en aguas subterráneas y vías fluviales que suministran agua potable a siete municipios locales. Investigaciones posteriores descubrieron que estos productos químicos tóxicos, cuyo uso está prohibido en Japón desde 2010, están presentes en las bases estadounidenses de todo el país, lo que amenaza con causar una emergencia sanitaria, dadas sus propiedades potencialmente cancerígenas. Una encuesta realizada en septiembre de 2022 encontró que los niveles de PFOA en la base Yokosuka de la Marina de los Estados Unidos, en la prefectura de Kanagawa, en el centro de Japón, excedieron el límite legal 258 veces. Mientras tanto, en la prefectura de Okinawa, se encontró que los niveles de PFOS entre los residentes oscilaban entre 5,8 y 12,2 nanogramos por mililitro de sangre, es decir, hasta tres veces por encima del nivel nacional.

