https://sputniknews.lat/20221229/el-presidente-de-serbia-anuncia-que-se-levantaran-las-barricadas-en-el-norte-de-kosovo-1134090234.html

El presidente de Serbia anuncia que se levantarán las barricadas en el norte de Kosovo

El presidente de Serbia anuncia que se levantarán las barricadas en el norte de Kosovo

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, informó que los serbios al norte de Kosovo comenzarán a partir de este 29 de diciembre a retirar las barricadas que... 29.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-29T04:01+0000

2022-12-29T04:01+0000

2022-12-29T04:01+0000

internacional

serbia

kosovo

aleksandar vucic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/0c/12/1119472278_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a939a9f3d93089ee3bd202dff138723e.jpg

El pasado 10 de diciembre, un grupo de serbios comenzó a colocar barricadas al norte de Kosovo luego de que la Policía kosovar arrestara a varios miembros de la Policía serbia, alegando crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de finales de la década de 1990.Tras varios días de tensión entre Belgrado y la república autoproclamada, Aleksandar Vucic confirmó que existen garantías para que se retiren las barricadas, colocadas como forma de protesta por las detenciones.El pacto entre el Gobierno de Serbia y los inconformes ocurre después de la liberación del expolicía serbio de Kosovo Dejan Pantic, cuya detención desató una crisis geopolítica que, de por sí, ya es histórica desde los tiempos de la extinta República Federal Socialista de Yugoslavia. El 11 de diciembre, un día después de que se instalara las primeras barricadas, Vucic encabezó una reunión del Consejo de Seguridad y acusó a Kosovo de violar los acuerdos pactados, luego de que Albin Kurti, autonombrado primer ministro de Kosovo, pidió a la misión especial de la OTAN presente en la región derribar las barricadas.Como respuesta, los serbios instalaron aún más barricadas, esta vez para bloquear los caminos fronterizos en Jarinje y Brnjak.El 25 de diciembre, los embajadores del Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos y Francia exigieron al presidente serbio lograr, en 24 horas, el desmantelamiento de las barricadas erigidas en el norte de Kosovo y Metojia. Los diplomáticos enviaron una carta al líder serbio con dicha demanda, amenazando que, de lo contrario, no interferirían en los intentos de resolver la situación por parte del primer ministro del no reconocido Kosovo, Albin Kurti, quien enfatizó que la eliminación de las barricadas en el norte de la región "no puede excluir a las víctimas".La situación en Kosovo y Metojia se agravó drásticamente el 6 de diciembre, cuando fuerzas especiales del no reconocido Kosovo, acompañadas por patrullas de la Misión de la Unión Europea en Kosovo, comenzaron a apoderarse de los locales de las comisiones electorales en el norte de Kosovo y Metojia. La población serbia se organizó espontáneamente y rechazó a los albanokosovares, que cruzaron el río Ibar. El 8 de diciembre, unos 350 policías de Kosovo entraron en el norte de la provincia autónoma, poblada por serbios, en vehículos blindados y bloquearon la parte norte de Mitrovica. El 10 de diciembre, la Policía de Kosovo en Kosovska Mitrovica arrestó al expolicía serbio Dejan Pantic por cargos falsos. En respuesta, la población serbia bloqueó las carreteras en varios asentamientos con barricadas.

https://sputniknews.lat/20221228/berlin-tacha-de-ilegitimas-las-barricadas-serbias-puestas-cerca-del-reten-de-merdare-1134065347.html

https://sputniknews.lat/20221213/occidente-es-complice-de-la-limpieza-etnica-de-serbios-1133506763.html

serbia

kosovo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

serbia, kosovo, aleksandar vucic