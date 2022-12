https://sputniknews.lat/20221230/brasil-llegada-de-lula-genera-esperanzas-e-incertidumbres-por-efectos-de-sus-alianzas-politicas-1134205935.html

Brasil: Llegada de Lula genera "esperanzas" e "incertidumbres" por efectos de sus alianzas políticas

Brasil: Llegada de Lula genera "esperanzas" e "incertidumbres" por efectos de sus alianzas políticas

El presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, asumirá su tercer Gobierno en el país este domingo 1 de enero. En otro orden, Ecuador cierra el año en medio de una severa crisis de seguridad pública y con un aumento exponencial de la violencia. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Crece la expectativa en Brasil con la asunción del presidente electo, Luiz Inacio Lula de Silva, este domingo 1 de enero, fecha en la que además se realizará un mega evento artístico que se iniciará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta la madrugada del lunes 2 de enero.En el 'Festival del Futuro', como se lo denominó, participarán más de 60 artistas en dos escenarios, ubicados al costado de la Explanada de los Ministerios y está previsto que Lula arribe por esa avenida, acompañado de un fuerte operativo de seguridad, hasta la Plaza de los Tres Poderes.Entrevistado por En Órbita, el politólogo brasileño Clayton Mendonça Cunha Filho, señaló que se trata de una "situación de tensión inédita" la que atraviesa el gigante sudamericano.Para llegar al poder por tercera vez, Lula armó una gran alianza con partidos de todo el espectro político, incluyendo a los de centro derecha y derecha, de hecho este jueves terminó de definir el gabinete que incluye al ex diputado Juscelino Filho, del partido Unión Brasil, como encargado de la cartera de comunicaciones.El analista recordó que en 2016 Filho votó a favor de la destitución de Dilma Rousseff y saludó la prisión de Lula en 2019."Habrá que ver cómo este tipo de negociación política puede incidir en el programa que Lula pretende implementar y en las contradicciones que indefectiblemente va a atraer", agregó.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la realidad de Ecuador, país que cierra el año en medio de una severa crisis de seguridad pública y con un aumento exponencial de la violencia.El país sudamericano llegó a diciembre con un récord de asesinatos: 4.450 casos, de los cuales sólo 308 fueron resueltos, la cifra de crímenes se duplicó respecto de 2021, y en Guayaquil se han dado el 30 % de los asesinatos del país.En esa zona hubo 1.443 asesinatos en la primera quincena de diciembre y sólo se resolvieron el 6,3 % de los crímenes.En Órbita entrevistó a Henry Allan, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad Central del Ecuador para quien en el país existe un sentimiento mayoritario en la población de frustración con la gestión de este Gobierno, señalando a la inseguridad como el mayor problema.Consultado sobre el funcionamiento de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) y de la Fiscalía, el analista transmitió su preocupación por la situación y señaló que ante la “destrucción de la institucionalidad” iniciada por Lenín Moreno y profundizada por el Gobierno de Guillermo Lasso, no se puede esperar otro resultado.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

