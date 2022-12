El helicóptero que pasó de los vuelos de la muerte en Chile al divertimiento en el Reino Unido

https://sputniknews.lat/20221230/el-helicoptero-que-paso-de-los-vuelos-de-la-muerte-en-chile-al-divertimiento-en-el-reino-unido-1134160363.html

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, el Ejército de Chile utilizó helicópteros para arrojar detenidos al mar y desaparecerlos. Una de esas aeronaves fue... 30.12.2022, Sputnik Mundo

américa latina

chile

📝 reportajes

dictadura

dirección de la inteligencia nacional (dina) de chile

augusto pinochet

desaparición forzada

desaparecidos

ejército de chile

Los helicópteros Puma del Comando Aéreo del Ejército de Chile lanzaron personas al mar, varias de ellas vivas, en los llamados vuelos de la muerte. Esto fue en la última etapa de la maquinaria represiva de la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990), para la desaparición de militantes y simpatizantes del Gobierno de Salvador Allende (1970-1973).Uno de los primeros vuelos lo realizó el Puma H-255, aeronave que la Justicia chilena investiga por su participación en estos delitos de lesa humanidad, y a la que nunca se le hicieron pericias, ya que el Ejército lo vendió en 2003 y hoy forma parte del centro de paintball Holmbush en el Reino Unido, como lo denunció una investigación periodística."Es terriblemente cruel la noticia, sobre todo porque justamente esa nave no pudo ser periciada por un tribunal, ni su bitácora de vuelo utilizada", señala a Sputnik el abogado Sebastián Velásquez, querellante en la causa de violaciones de derechos humanos en el caso Tejas Verdes.Para Joel Muñoz, también exprisionero del centro de torturas de San Antonio, que este helicóptero se encuentre actualmente en un paintball es bochornoso: "Una vergüenza, es verdaderamente horripilante por todo lo que significó". Y opina que "se le debiera informar y hacer conciencia a esos ciudadanos europeos de que en Chile hubo un genocidio", dijo a Sputnik.Tejas Verdes: una máquina de matarEl centro de detención y tortura de Tejas Verdes funcionó en la Escuela de Ingenieros Militares del Ejército de Chile, del mismo nombre. Estaba comandada por el coronel Manuel Contreras Sepúlveda, quien en 1967 realizó un posgrado en la Escuela de las Américas, dirigida por el Ejército de EEUU con el objeto de formar a militares latinoamericanos en métodos de contrainsurgencia.El regimiento formó parte de la infraestructura de represión implementada por las Fuerzas Armadas chilenas, y se transformó en uno de los centros de tortura más tristemente emblemáticos de la dictadura.Fue el subterráneo del casino de oficiales del Regimiento de Ingenieros el que se acondicionó exclusivamente para la tortura de detenidos, quienes permanecían encarcelados a corta distancia."Para mí fue totalmente terrible la tortura porque te dicen que te desnudes, tú no quieres desnudarte, y a tirones en una rueda te comienzan a sacar la ropa, una joven de 16 años, que nunca había pasado por esas cosas. Donde la formación de tu casa te dice que prácticamente, cuando te bañas, no tienes que tocarte porque Dios se enoja", cuenta a Sputnik Olga Letelier, adolescente detenida y torturada en Tejas Verdes, quien provenía de una familia católica y que fue aprehendida al interior del Liceo fiscal de San Antonio, el 12 de octubre de 1973.Olga recuerda que, tras los desnudamientos, primero fueron los gritos obscenos, luego los toqueteos hasta llegar a la violación, momento en que en varias ocasiones se desmayó. "Fue un lugar de exterminio, era una máquina de matar. Allí se formó la DINA [Dirección de Inteligencia Nacional], en Tejas Verdes, y el que la creó fue Manuel Contreras. Y día y noche estaban dando curso e instrucción para que funcionara rápido, hombres y mujeres", sostiene Joel Muñoz.En Regimiento Tejas Verdes se originó la DINA, la temible policía secreta chilena responsable de numerosos asesinatos, secuestros, desaparición de personas, violación y tortura, según distintas investigaciones periodísticas y judiciales.Lo vivido en Regimiento Tejas Verdes por Olga Letelier, hoy de 66 años, fue parte del entrenamiento con que el personal que integró del organismo represivo instruyó a sus torturadores y grupos especiales para acciones operativas. Desde allí también se realizó uno de los primeros vuelos de la muerte."En el caso de Tejas Verdes, causa principal, se investigan delitos de secuestro calificado, homicidio calificado y aplicación de tormentos. Esta investigación se vincula con la aeronave, porque tres víctimas de secuestro calificado habrían sido hechas desaparecer en este vuelo", detalla el abogado Velásquez.Los 3 desaparecidos del Puma H255En mayo de 2018, el juez Jaime Arancibia Pinto dictó el procesamiento contra cuatro militares y exagentes de la DINA, por asociación ilícita y secuestro calificado de tres detenidos desaparecidos de Tejas Verdes.Ceferino Santis Quijada, presidente del Sindicato de Obreros de Industrias Rayonhil, de 31 años, casado con dos hijos, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el 12 de septiembre de 1973 y llevado al Regimiento de Tejas Verdes."Yo estuve preso hasta febrero de 1974, entonces yo era compañero de Ceferino Santis, y Ceferino estuvo en el campamento", recuerda Luis Barrera, presidente de Agrupación de ex Presos Políticos de San Antonio, quien sostiene que Ceferino advertía que lo iban a matar por su condición de dirigente sindical."Se lo comentó a su familia, Ceferino Santis había tenido una participación bastante conocida en la zona, porque era dirigente de la empresa textil Rayonhil, por lo tanto, era un dirigente conocido, y eso pasa también con el compañero Norambuena, que era también dirigente de la CUT [Central Unitaria de Trabajadores]", rememora Barrera.Tras tres semanas desde su detención, el 5 de octubre de 1973, Ceferino es subido al Puma H255, junto al también militante del MIR Gustavo Farías Vargas, obrero de 23 años, detenido ese mismo día 12, y a Luis Norambuena Fernandois de 30 años, padre de un hijo, regidor por San Antonio, trabajador de la empresa ESSO y miembro del Comité Central de Partido Socialista.Según la bitácora de vuelo, la aeronave voló desde el Comando de Aviación del Ejército, en Santiago, a la costa de la zona central de Chile, a la Escuela de Ingenieros, en un viaje que duró tres horas y 20 minutos.Los prisioneros fueron atados de pies y manos, con la vista vendada. A los tres se les colocó un riel amarrado en las piernas, según relata en la declaración judicial el suboficial Juan Guillermo Orellana Bustamante, mecánico tripulante que debió preparar el vuelo del helicóptero Puma.Orellana como tripulante del H255 fue testigo directo del lanzamiento al mar de los tres prisioneros de Tejas Verdes. Su testimonio permitió el procesamiento del exbrigadier del Ejército de Chile Miguel Krassnoff y los militares Richter Nuche, Emilio de la Mahotiere y Carlos Mardones, en este caso de desaparición forzada.El letrado añade que la colaboración de los mecánicos tripulantes respecto a los vuelos de la muerte ha sido escasa. "La información es vaga, hacen alusión a un solo vuelo o algunos, sin información certera que nos permitan poder investigar tanto a responsables como a la individualización de víctimas".Sin embargo, advierte que "en el caso de las tres víctimas señaladas, fue más sustantiva la declaración, ya que era más completa, y eso permitió poder indagar más y hacer el cruce de información con otros antecedentes".Posible obstrucción a la JusticiaEn mayo de 2003, el Ejército chileno vendió a un particular, Virgilio Cartoni, el helicóptero H255 que terminó al año siguiente en el Reino Unido y actualmente en el centro de paintball Holmbush.Para el abogado Sebastián Velázquez, la venta "genera dudas de las verdaderas intenciones y hace necesario abrir una línea investigativa que verifique los hechos respecto a la compraventa de estas aeronaves".Consultado sobre cómo esto afecta la investigación judicial en el caso de la desaparición de Santis, Farías y Norambuena, el abogado es tajante.Frente a la posibilidad que tras este actuar se configure el delito de obstrucción a la justicia por parte de la institución armada, el jurista explica que "no se puede descartar". Por ello, para Velázquez "es necesario y urgente desarrollar una línea de investigación que genere la información necesaria para abordar el rol de quienes participaron en la 'reducción' de este elemento".Porque en su opinión, como las de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, "se han desarrollado en Chile diferentes mecanismos para hacer desaparecer información relevante que podría ser antecedentes sustantivos para la búsqueda de verdad y justicia. Eso es una realidad", concluye.

chile

