Estos artistas latinoamericanos tejieron lazos profundos con la Unión Soviética

Estos artistas latinoamericanos tejieron lazos profundos con la Unión Soviética

El proyecto de la lucha obrera que la Unión Soviética pretendía consolidar tenía entre sus premisas fundamentales la extensión del programa político más allá... 30.12.2022, Sputnik Mundo

Así, durante los años de auge de la lucha comunista la alianza internacional encabezada por Moscú vio desfilar entre sus calles, capitales, centros políticos y culturales a algunos de los intelectuales y artistas más destacados de la historia reciente de América Latina, como el muralista mexicano Diego Rivera o el escritor chileno Pablo Neruda, sin embargo no fueron los únicos.El intercambio artístico, político, cultural e intelectual entre la Unión Soviética y personalidades latinoamericanas fue constante, dinámico y multifactorial, y sus resonancias se extienden hasta el presente desde distintos frentes.Un poeta chileno en MoscúNeruda se vinculó política, literaria y emocionalmente con las luchas de la izquierda internacional desde la experiencia de la Guerra Civil española, cuando grupos de anarquistas y comunistas resistieron el asedio de Francisco Franco. La conflagración, ocurrida entre 1936 y 1939, llevó a Neruda a escribir la obra España en el corazón: Himno a las glorias del pueblo en la guerra.En 1945 se inscribió formalmente al Partido Comunista de Chile, en 1949 viajó por primera vez a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y casi una década después del inicio de su militancia, en 1953, recibió el Premio Stalin de la Paz por defender el proyecto en la plaza pública durante la Guerra Fría, recuerda el repositorio cultural Memoria Chilena, del Gobierno del país suramericano.El 8 de junio de 1949 el autor de Residencia en la tierra arribó a Leningrado, hoy San Petersburgo, tras participar en París en el Congreso del Movimiento Mundial de Partidarios de la Paz, junto a Charles Chaplin, Pablo Picasso, el expresidente de México Lázaro Cárdenas, el novelista brasileño Jorge Amado o el muralista Diego Rivera.Tras fungir como senador de Chile, Neruda fue obligado a dejar el cargo y huir de su país por las críticas que dirigió al presidente Gabriel González Videla, lo que lo condujo a Argentina y más adelante a la Unión Soviética, de cara a la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del poeta ruso Alexander Pushkin.Militante comunista durante toda su vida, en 1970 figuró como precandidato presidencial de Chile por el Partido Comunista, sin embargo decidió declinar su candidatura en favor de su amigo Salvador Allende, quien asumiría el ejecutivo ese mismo año.El muralismo: formación ideológicaEl fundador de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, el escritor José Vasconcelos, estaba convencido de la necesidad de alfabetizar y consolidar la formación de los mexicanos para el desarrollo de los ideales de la Revolución mexicana.Desde ese enfoque, tomó una determinación que sería definitoria de la vida cultural, política y artística del país latinoamericano durante las siguientes décadas: entregó las paredes de la nación a algunos de los mejores pintores de la época, como José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.Sin embargo, por su visibilidad nacional e internacional, entre ellos destaca uno particularmente: Diego Rivera, quien visitó la URSS en dos ocasiones.El muralismo destaca la lucha del pueblo mexicano por su autonomía y reconoce explícitamente la influencia ideológica de líderes del pensamiento obrero internacional, como el filósofo Karl Marx y el líder bolchevique Vladímir Lenin, por lo que el intercambio entre la plástica mexicana y los referentes soviéticos fue fuerte.Rivera viajó a la Unión Soviética en 1927 y en 1955, y su relación con Moscú fue tan cercana que en 2017 la agregaduría cultural de la embajada rusa en México consideró al artista "el primer pintor comunista en América Latina", de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Cultura del país latinoamericano.Por su fama internacional, Rivera fungió como enlace entre México, la Unión Soviética y varios países de América Latina, además de que la Revolución de Octubre fue un referente constante de su obra plástica.En 1927, Rivera viajó a la Unión Soviética para conmemorar el décimo aniversario del triunfo de la revuelta bolchevique contra el régimen zarista. Casi 30 años después, en 1955, regresó a la URSS no solo para refrendar sus vínculos ideológicos, sino para atenderse como paciente de cáncer.Un surrealista guatemaltecoEl poeta Luis Cardoza y Aragón, nacido en Guatemala, es una de las voces más significativas de la literatura latinoamericana del siglo XX, con una obra proliferante que lo mismo desarrolló el verso que la novela, la autobiografía, la divagación literaria, el ensayo o el comentario pictórico.En su juventud viajó a Francia, donde se ligó al movimiento surrealista, encabezado por André Breton y ligado a la orientación comunista.Su relación con la Unión Soviética rebasó el ámbito de la visita y la participación en encuentros internacionales, pues trabajó como representante del Gobierno guatemalteco en la federación soviética, además de hacer labor diplomática en Noruega, Chile, Colombia, Francia y Suecia.Cardoza y Aragón "se convirtió en un referente político, en un patriarca del exilio guatemalteco y tal vez latinoamericano; él jamás traicionó sus ideales, siempre fue consecuente con la revolución y las causas de los pueblos oprimidos y explotados", estimó el editor mexicano Carlos López, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Cultura federal del país latinoamericano.De El Salvador a la marea rojaEl poeta salvadoreño Roque Dalton es una de las voces más emblemáticas de la literatura de izquierda en América Latina, autor del libro irónico Las historias prohibidas del Pulgarcito, crítica a la chilena Gabriela Mistral, y de Un libro rojo para Lenin, por lo que no ocultó su militancia política.Militante del Partido Comunista de El Salvador a partir del año siguiente, en 1957, cuando tenía 22 años, viajó a Moscú como delegado de su país para participar en el Sexto Festival de la Juventud y los Estudiantes por la Paz y la Amistad, según subraya un artículo de divulgación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).Su posición política le valió el exilio en 1961, por lo que tuvo que salvar la vida en Guatemala, México, Checoslovaquia o Cuba, desde donde ejercía su labor intelectual como ensayista y articulista.

2022

