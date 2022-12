https://sputniknews.lat/20221230/la-corte-suprema-de-peru-ratifica-prision-preventiva-de-18-meses-contra-pedro-castillo-1134162590.html

La Corte Suprema de Perú ratifica prisión preventiva de 18 meses contra Pedro Castillo

La Corte Suprema de Perú ratificó la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de los delitos de conspiración y rebelión, luego que... 30.12.2022, Sputnik Mundo

Esta decisión se informa un día después de que se realizó una audiencia en la que la defensa del exmandatario peruano insistió en su inocencia y acusó una conspiración en su contra por parte de los funcionarios que actualmente encabezan el Gobierno de Dina Boluarte.Con la ratificación, se declara "infundada la apelación planteada por la defensa del exmandatario que pretendía revocar la referida decisión judicial", se lee en la cuenta de Twitter de la Corte Suprema de Perú. De este modo, Pedro Castillo permanecerá en prisión preventiva al menos 18 meses mientras se desarrolla el juicio en su contra.En la víspera, Castillo insistió en que las acusaciones en su contra se tratan de una venganza política, pues nunca tuvo la intención de rebelarse o levantarse en armas."Jamás he cometido delito de rebelión, pues nunca me levanté en armas ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quién sí se levantó en armas es este Gobierno tiránico que ha acabado con la vida mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares", declaró Castillo en un posicionamiento difundido en su cuenta de Twitter.Asimismo, consideró que quienes sí han cometido el delito de conspiración "son aquellos que, desde el Congreso y otras instituciones, han venido maquinando la caída de mi Gobierno, a través de sucesivos pedidos de vacancia presidencial y otras artimañas".

