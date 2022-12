https://sputniknews.lat/20221230/rusia-bielorrusia-a-prueba-de-balas-frente-a-occidente-1134146274.html

Rusia-Bielorrusia: 'a prueba de balas' frente a Occidente

Rusia-Bielorrusia: 'a prueba de balas' frente a Occidente

30.12.2022

A paso firmeCómo decir que Rusia es una verdadera fortaleza en todos los sentidos, sin decirlo: basta con ver su situación social, económica y militar actual tras una salvajada de sanciones occidentales. Cómo decir que Rusia y Bielorrusia están trabajando juntos por el bien común, es decir, el Estado de la Unión, sin decirlo: basta con ver que sus líderes, Vladímir Putin y Aleksandr Lukashenko se han reunido dos veces en un breve lapso de pocos días.Esta reunión más reciente tuvo lugar en el contexto de la cumbre informal de los líderes de la Comunidad Estados Independientes [CEI] en San Petersburgo. De paso, esto sigue demostrando que Rusia no está aislada, tal como desea Occidente. Y mucho menos aplastada económicamente."Nuestros Gobiernos trabajan intensamente. Sé que el presidente de nuestro Gabinete, Mijaíl Mishustin, le informó a usted, algo que me refirió en detalle. Usted y yo también tenemos de qué hablar. Por eso me alegra volver a vernos cara a cara en el marco de la reunión informal (de la CEI) y debatir los asuntos de interés mutuo", manifestó Putin.Hemos acodado que 2023 se celebrará como el Año del Idioma Ruso, por eso creo que es muy conveniente celebrar hoy el desayuno de trabajo en el Museo Ruso. Su ambiente es idóneo para hablar sobre todo de los asuntos serios. Me refiero a nuestras relaciones bilaterales. Aunque estamos en permanente contacto, no obstante, la vida a diario da pretextos para debatir problemas y tomar decisiones para solucionarlos con eficacia", señaló Putin.Para el analista internacional Pablo Jofré Leal es fundamental que ambos mandatarios se reúnan, primero que nada, vista la situación en Ucrania. Asimismo, el experto añade que "unirse en el marco de la Comunidad de Estados Independientes para debatir temas de actualidad internacional, para abordar temas de cooperación mutua en momentos en que, tanto Rusia como Bielorrusia, están siento sometidas a una política de máxima presión, resulta fundamental".

