https://sputniknews.lat/20221231/occidente-ya-lo-reconoce-la-economia-rusa-es-imbatible-y-las-sanciones-no-funcionan-1134202048.html

Occidente ya lo reconoce: la economía rusa es imbatible y las sanciones no funcionan

Occidente ya lo reconoce: la economía rusa es imbatible y las sanciones no funcionan

En 2022 Occidente sacudió la rama rusa del árbol de la economía, y lo único que consiguió fue que cayeran como frutos pasados de maduros las economías de... 31.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-31T06:00+0000

2022-12-31T06:00+0000

2022-12-31T06:00+0000

al contado

occidente

rusia

sanciones

china

viacheslav volodin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/1e/1134201902_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_949f6e8b914dd47ffacd740a59950c20.jpg

Occidente ya lo reconoce: la economía rusa es imbatible y las sanciones no funcionan Occidente ya lo reconoce: la economía rusa es imbatible y las sanciones no funcionan

El poder de China y RusiaLa realidad marca que Rusia y China están resultando victoriosas en la guerra que libró EEUU con su arma preferida, es decir, las sanciones políticas y económicas. Y que conste, esto no lo digo yo, ni lo dicen los Gobiernos de Moscú y Pekín. Esto es un análisis que ha realizado Agatha Desmarais, directora de pronósticos globales de la Unidad de Inteligencia de The Economist.Según la analista, la capacidad de imponer sanciones obedeció al dominio del dólar estadounidense en la economía global, pero ahora, con tiempo, otros países encontraron herramientas para contrarrestar el poder de EEUU, que incluyen swaps de divisas bilaterales que permiten evitar el uso del dólar, así como el desarrollo de la moneda digital y análogos independientes del sistema de pago SWIFT.Mientras no tendrían un gran significado por separados, juntos brindan a Moscú y Pekín cada vez más posibilidades de eludir los efectos de sanciones occidentales, algo que se podría reducir a cero en unos diez años, concluye Desmarais."Estamos haciendo referencia a un medio especializado [The Economist] bastante ‘gurú’ del tema de la economía mundial. No es un charlatán de feria que habla de economía, sino que son los medios de comunicación que generalmente son con quienes se administran todos los grupos económicos importantes en su lectura diaria para sacar conclusiones", explica el director de Dossier Geopolítico Carlos Pereyra Mele.ConstatadoIgualmente es algo que corroboró el jefe de la Duma rusa, Viacheslav Volodin, quien declaró que Rusia logró resistir la presión sin precedentes de las sanciones impuestas a su economía y política este año. "A pesar de la presión sin precedentes y la introducción de más de 13.000 sanciones contra Rusia, el sistema político creado por nuestro presidente, y el modelo económico resistieron al comprobar su eficacia", escribió Volodin en su canal de Telegram.Recordó que Washington y Bruselas pronosticaron el colapso de la economía rusa, con una inflación de más del 100%, el tipo de cambio de 200 rublos por dólar, la caída del PIB del 25%, previsiones que no se hicieron realidad. De acuerdo a Volodin, pese a todas las dificultades, Rusia cumple con todas las obligaciones sociales ante los ciudadanos. "Superando desafíos, nos volvemos más fuertes […] El próximo año debe ser un año de desarrollo", indicó.A esto hay que sumarles más datos de la realidad que producen ardores a Occidente. Y es que el nivel de desempleo en Rusia en noviembre de este año se redujo hasta un mínimo histórico de un 3,7%, declaró este miércoles el jefe del Gobierno ruso, Mijaíl Mishustin, al indicar que la situación en el mercado laboral permanece estable.Señaló que, en gran medida, el nivel bajo de este índice se debe al trabajo realizado por las autoridades junto con los diputados de la Duma de Estado [Cámara Baja del Parlamento ruso] y los senadores en el contexto de sanciones sin precedentes.El informe mensual del Servicio de Estadísticas de Rusia [Rosstat] confirmó la cifra proporcionada por Mishustin, al revelar que el número de desempleados disminuyó en noviembre en unos 152.000 en términos anuales."En noviembre de 2022, 2,7 millones de personas mayores de 15 años estaban clasificadas como desempleadas, según la metodología de la Organización Internacional del Trabajo", comunicó el ente. El mínimo histórico anterior del índice fue alcanzado en agosto de 2022: se situó en un 3,8%.

occidente

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

occidente, rusia, sanciones, china, viacheslav volodin, аудио