https://sputniknews.lat/20230101/lula-promete-acabar-con-el-hambre-y-la-deforestacion-en-la-amazonia-1134242669.html

Acabar con el hambre, deforestación y "aislamiento de Brasil": las promesas de Lula en su ascenso

Acabar con el hambre, deforestación y "aislamiento de Brasil": las promesas de Lula en su ascenso

BRASILIA (Sputnik) — El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió acabar con el hambre y con la deforestación en la Amazonía en su primer... 01.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-01T19:00+0000

2023-01-01T19:00+0000

2023-01-01T19:20+0000

américa latina

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/01/1134242504_33:0:877:475_1920x0_80_0_0_a5feb5bf3e86b4ac3a3d2a2fe6241c92.png

En los primeros minutos, Lula recordó que cuando inició su primer gobierno, en 2003, se comprometió a que todos los brasileños pudieran "comer al menos tres veces al día", y que ahora tendrá que repetir esa promesa, para acabar con el hambre que afecta a 33 millones de brasileños.El líder del Partido de los Trabajadores reivindicó que los pobres y la clase trabajadora estén dentro del presupuesto y prometió que el proyecto económico del país irá de la mano con la preservación del medio ambiente.En este sentido, Lula prometió "deforestación cero" en la Amazonía y resaltó que no es necesario talar ni un árbol más para mantener el pujante sector agrícola del país.También prometió una "reindustrialización" del país para dejar de depender de terceros países, sobre todo en el sector de combustibles y soberanía energética.Da Silva llamó a construir un Brasil "para todos" y criticó el uso de la máquina pública en las elecciones, en alusión al candidato derrotado Jair Bolsonaro.Lula no citó directamente al presidente Jair Bolsonaro, pero se refirió a su gobierno como un momento de "devastación y destrucción nacional". También se refirió indirectamente al expresidente al hablar de la pandemia del COVID-19, resaltando que los casi 700.000 muertos de Brasil están por encima de la media por habitantes de otros países.Lula atribuyó ese desastre al pasado Gobierno "oscurantista".El nuevo presidente resaltó que no quiere revanchismo pero que quienes cometieron errores tendrán que asumir sus actos ante la ley.Lula también habló de volver a colocar a Brasil en el mapa, y subrayó especialmente la necesidad de trabajar en favor de la integración latinoamericana.Agradeció a los socios políticos que le apoyaron en la pasada campaña electoral, y asumió que su triunfo se debió a esa alianza, que fue más allá del PT y del espectro de la izquierda.Luiz Inácio Lula da Silva asumió este 1 de enero la Presidencia de Brasil en presencia de al menos 53 delegaciones extranjeras de alto nivel, incluyendo 17 jefes de Estado y de Gobierno, y con una gran celebración popular que reunió a unas 300.000 personas.

https://sputniknews.lat/20230101/vuelve-lula-da-silva-la-asuncion-del-39-presidente-de-brasil-1134234883.html

https://sputniknews.lat/20221103/los-desafios-de-lula-hambre-crecimiento-empleo-e-integracion-regional-1132121865.html

https://sputniknews.lat/20221230/snia-guajajara-la-lider-indigena-con-prestigio-internacional-que-llega-al-gabinete-de-lula-1134201569.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil