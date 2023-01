https://sputniknews.lat/20230104/el-malentendido-entre-petro-y-el-eln-afectara-el-dialogo-de-paz-1134336866.html

El malentendido entre Petro y el ELN: ¿afectará el diálogo de paz?

El desacuerdo entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el cese al fuego afecta la confianza en el proceso de diálogo... 04.01.2023, Sputnik Mundo

américa latina

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

gustavo petro

colombia

📰 proceso de paz en colombia

El malentendido entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) "afecta las confianzas" sobre las que están basadas el proceso de diálogo, dijo a Sputnik Luis Emil Sanabria, cofundador de la organización colombiana Redepaz.El Gobierno colombiano y el ELN difirieron en las primeras horas del 2023 sobre el nivel de acuerdo alcanzado entre las partes. El 31 de diciembre de 2022, Petro anunció a través de Twitter un cese al fuego bilateral con el ELN y otros cuatro grupos armados: la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada. El acuerdo tendría vigencia desde ese mismo 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2023, con posibilidad de prórroga.Sin embargo, el ELN desmintió el acuerdo anunciado por el presidente. "La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral", aseguró la guerrilla, que de todas formas se mostró a disposición de acordar con el Gobierno una propuesta en el siguiente ciclo de negociaciones, que se realizará en México a fines de enero de 2023.En ese contexto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció la suspensión de los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 diciembre de 2022 y aseguró que se reactivará el diálogo con la organización insurgente.Según el activista, el Gobierno "rompe ese mecanismo cuando decreta un cese al fuego unilateral, sin concertar con el ELN".Pese a lo sucedido, el ELN y el Gobierno pueden retomar la senda trazada y continuar la confianza en el marco de las negociaciones "siempre y cuando se mantengan esos preacuerdos", necesarios para avanzar en búsqueda de la paz, una de las prioridades y promesas de campaña del Gobierno de Pacto Histórico.Según Sanabria, el diferendo dejará lecciones para ambas partes: la necesidad de una mayor cautela y respeto ante los mecanismos establecidos para el Gobierno y la importancia de tener mayor voluntad hacia la paz, compromiso y reconsideración de las actuaciones en los territorios para el ELN.El episodio despertó críticas de parte del exnegociador del ELN, Juan Camilo Restrepo, quien insistió en que las redes sociales no son el sitio adecuado para manejar procesos tan delicados."Al ELN no se le puede sorprender con un Twitter impreciso en el que se menciona que ya hay un acuerdo y después descubrir que no existía" dijo Restrepo en declaraciones a Blu Radio.Además, afirmó que "el método del Gobierno y de negociación a punta de Twitter, que utiliza Petro, ha hecho crisis y debería repensarlo", puesto que reduce la confianza en el proceso y aumenta el riesgo de que la organización tome distancia del objetivo del Gobierno.

colombia

