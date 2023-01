https://sputniknews.lat/20230104/mas-violencia-en-bolivia-por-la-detencion-del-gobernador-opositor-camacho-1134336471.html

El político opositor y excandidato presidencial continúa detenido y aumentan las protestas en Santa Cruz de la Sierra. En otro orden, el Gobierno de Colombia suspendió el decreto de cese el fuego bilateral con el ELN. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Más violencia en Bolivia por la detención del gobernador opositor Camacho Más violencia en Bolivia por la detención del gobernador opositor Camacho

El Gobierno de Bolivia afirmó que los hechos de violencia que se suceden en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra buscan la impunidad del gobernador Luis Fernando Camacho.La tensión en la ciudad persiste desde diciembre por enfrentamientos entre seguidores del gobernador cruceño —férreo opositor al Gobierno— y la Policía nacional.En los últimos días, cientos de camiones fueron bloqueados por los manifestantes en las carreteras del estado considerado el "motor económico" de la nación.Camacho permanece detenido, acusado por su participación en el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales.Mientras se investigan los hechos, el gobernador está bajo detención preventiva por cuatro meses en una cárcel de máxima seguridad en La Paz."En el caso de Santa Cruz de la Sierra, hay grupos que movilizan gente bajo consignas contra el Estado, pero con cuestiones de clase y racismo, que allí se viven pese a que ya estamos en el siglo XXI", agregó el entrevistado.Según Rodas, todas estas movilizaciones, desde el año del golpe, 2019, "contaron con el factor de [apoyo de un] cerco mediático. En Santa Cruz estos medios cuentan con cierta impunidad".Luego del golpe de Estado contra Morales, asumió el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez —hoy detenida por su participación en aquellos sucesos que además provocaron que el mandatario Morales renunciara y se asilara en México—."Cuando Luis Arce gana la presidencia, en 2020, asume con compromisos: la recuperación económica y buscar justicia para las víctimas del golpe", señaló el militante de Columna Sur, organización de jóvenes que integra las juventudes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS)."En Bolivia hubo 38 muertos en varias partes del territorio. Este Gobierno busca que aquellos hechos no queden impunes. A Camacho no se lo detiene por ser opositor, sino porque cuando fue el golpe [noviembre de 2019], él y su familia negociaron con los militares y los policías para que los apoyen", apuntó Rodas.En esta edición de En Órbita también nos referimos —entre otros temas— la situación en Colombia, tras la derogación por parte del Gobierno de un decreto de finales del año 2022, en el que establecía el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Conversamos con Luis Emil Sanabria, cofundador de la organización colombiana Redepaz.Por otra parte, la embajada de EEUU en Cuba retomó sus actividades consulares, luego de una suspensión de más de cuatro años. Sputnik dialogó sobre el tema con el historiador y docente de la Universidad de la Habana, Hassan Pérez Casabona.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

