"Es una falta de respeto": revelan el motivo por el que Neymar no estuvo en el funeral de Pelé

"Es una falta de respeto": revelan el motivo por el que Neymar no estuvo en el funeral de Pelé

El 3 de enero Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, recibió el último adiós poniendo al mundo del fútbol de luto.

Neymar Júnior no llegó a su país porque, según diversos medios, su club el Paris Saint-Germain (PSG) no quiso liberarlo debido a que hace muy poco se reencontró con el resto del plantel. Por eso le pidió a su padre, Neymar Santos, que lo represente en el velatorio del O Rei.El delantero brasileño publicó en sus redes sociales un mensaje de duelo por el deceso. Y un aficionado le respondió que "es fácil decirlo, pero enviaste a tu padre y no viniste". Luego, el jugador anuló la capacidad de que las personas a quienes él no sigue hicieran comentarios en esa publicación.El periodista brasileño José Luiz Datena también criticó al delantero del PSG por no haber llegado a su país para despedirse del legendario futbolista."Si Neymar hubiera querido quedar libre, habría venido (…) Es muy posible que Neymar haya presionado al PSG para volar hasta aquí. Ya ha insistido varias veces en asistir a una fiesta, ¿por qué no presionar para que se despida de Pelé? Creo que Neymar, como jugador brasileño, estaba obligado al menos a pasar por delante del ataúd de Pelé para despedirse, expresó el periodista.Otros exjugadores y futbolistas actuales de la selección brasileña también fueron criticados por no asistir al funeral de Pelé, entre ellos Ronaldo y Kaká.Ningún futbolista extranjero viajó a Brasil para el homenaje, funeral o sepelio de Pelé. Anteriormente se informó de que unas 230.000 personas asistieron a la ceremonia de despedida del exdelantero. La multitud formó una larga cola durante varias horas.El astro del fútbol brasileño murió a los 82 años tras una larga batalla contra el cáncer de colon. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró tres días de luto tras la noticia del fallecimiento del exdelantero. El 3 de enero O Rei recibió el último adiós y fue enterrado en el Memorial Necrópolis Ecuménica, un cementerio de la ciudad brasileña de Santos.Pelé era considerado como uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Además, fue nombrado Atleta del Siglo por el Comité Olímpico Internacional en 1999. Sus 1.279 goles en 1.363 partidos están reconocidos como récord Guinness.

