La Cámara de Representantes de EEUU sigue paralizada y no logra elegir a su presidente

En un hecho histórico que no se repetía desde 1923, la Cámara de Representantes de Estados Unidos se mantiene en el limbo al no tener un presidente. El líder del Partido Republicano, Kevin McCarthy, no ha sido capaz de obtener la mayoría de los votos necesarios para ganar la Presidencia de este cuerpo legislativo, donde los republicanos tienen mayoría sobre los demócratas. La falta de consenso no fue lograda a pesar del llamado que hizo el expresidente Donald Trump a sus compañeros de partido para que voten a favor de McCarthy. "Es hora de que todos nuestros grandes miembros republicanos de la Cámara voten por Kevin, cierren el trato y logren la victoria", escribió el exmandatario en su red Truth Social, con el objetivo de lograr unidad en la fuerza política a la que pertenece. Sin embargo, las votaciones para elegir al presidente de la Cámara fueron pospuestas otra vez, ahora para el 5 de enero. Para convertirse en speaker (presidente) de la Cámara baja se necesita la mayoría, es decir, que 218 de los 435 legisladores voten por el candidato. Sin embargo, muchos presidentes anteriores, como Nancy Pelosi, fueron elegidos por menos, ya que algunos miembros votaron presente, lo que significa que se abstuvieron.El republicano Kevin McCarthy comentó a los medios de comunicación que ya no desea que se lleve a cabo otra ronda de votación el 5 de enero. De hecho, 20 representantes de su propio partido han votado en contra de él. No obstante, la Cámara de Representantes necesita elegir a un presidente para poder trabajar y continuar con todos los proyectos de ley e investigaciones que tiene pendientes.

