Recaptura de Ovidio Guzmán, ¿un regalo de México para Biden?

Y es que recientemente el Gobierno de Estados Unidos le había exigido a México muestras de que el aparato de seguridad del país latinoamericano funciona correctamente, recuerda Balderas en entrevista con Sputnik. La captura de Ovidio Guzmán, afirma, representa una oportunidad para el Gobierno de México recuperar la credibilidad ante EEUU entregándoles un objetivo prioritario para Washington, pues el hijo del Chapo era solicitado por autoridades estadounidenses, quienes ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares por él. Sobre Ovidio Guzmán pesan cargos en la Fiscalía de Columbia, Estados Unidos, en donde se le acusa de tráfico de drogas, detalló la periodista mexicana Laura Sánchez Ley. ¿Qué significa esta detención para el cártel? De acuerdo con Óscar Balderas, la receptora de Ovidio realmente no pesará en la estructura del cártel de Sinaloa, pues, afirma, quien realmente lleva las riendas del grupo conocido como Los Chapitas es Iván Archivaldo, el hijo mayor de Guzmán Loera. En cuando al envío de fentanilo a EEUU, el especialista augura que no se reducirá, pues la estructura del grupo del narcotráfico que opera en Sinaloa es tal que le permite seguir operando a pesar de que sus cabecillas sean detenidos. Balderas advierte que lo que sí podría desencadenar la recaptura de Ovidio Guzmán es una ola de hechos violentos no solo en Sinaloa, pues también podría haber enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado en Chihuahua, Sonora y Colima que, apunta, van a internar tomar las rutas lideradas por el hijo del Chapo. El grupo del Mayo Zambada, el del Chapo Isidro que tiene una fuerte rivalidad con los hijos de Guzmán Loera, y finalmente el cártel de Caborca, son los que posiblemente intentarán ganar algunas rutas al cártel sinaloense tras la captura de Ovidio.

