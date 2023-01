https://sputniknews.lat/20230106/los-precios-suben-en-todo-el-mundo-como-protegerse-de-la-inflacion-en-2023-1134404899.html

Los precios suben en todo el mundo: ¿cómo protegerse de la inflación en 2023?

El año 2023 seguirá caracterizándose por altas tasas de inflación en todo el mundo. En particular, a pesar de que Moscú esperaba una menor inflación. En diciembre de 2022 el Banco Central de Rusia observó signos de una mayor presión sobre los precios. Mientras que la inflación en EEUU se sitúa en niveles altísimos por segundo año consecutivo, con una subida de precios de casi el 15% en dos años. En la Unión Europea la tasa seguirá siendo elevada, en torno al 6-8% e incluso en China se espera que la inflación aumente hasta un 3-4%.En América Latina se estima que en 2023 pueda esperarse una inflación con cifras por encima de las registradas en la región antes de la pandemia por COVID-19, advierte la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).Aunque en general no existe un instrumento único de protección contra la inflación, varios expertos ofrecieron sus recomendaciones. Las inversiones en bonos Las inversiones en bonos pueden compensar o superar la subida de los precios de consumo, lo que depende esencialmente de la magnitud de la inflación y el rendimiento que aportarán las inversiones en papeles de deuda, afirma el jefe del departamento de análisis del mercado de deuda Otkritie Investitsii Vladímir Malinovski.Obligaciones de préstamos estatalesLa mejor forma de protegerse contra la inflación son las obligaciones de préstamos estatales, cuyo valor nominal usualmente está indexado a la inflación, además de pagar un cupón fijo anual, indica el analista principal de Promsviazbank Dmitri Monastírshin.A su vez, Malinovski está de acuerdo en que el rendimiento de los valores vinculados a tales obligaciones refleja los tipos de mercado e, independientemente de la tasa de inflación, permitirá a los inversores obtener una rentabilidad comparable. Bonos de divisasLos bonos en divisas también pueden proteger contra la inflación, ya que tales instrumentos aportan beneficios adicionales, opina Monastírshin.El oroLos expertos se muestran ambivalentes sobre las perspectivas del oro como instrumento que puede proporcionar rendimientos suficientes para cubrir la inflación.El precio del oro puede caer hasta los 1.700 dólares por onza en 2023, cree el analista senior del banco Sinara Dmitri Smolin. El experto afirma que el precio del oro sigue estando sobrevalorado en comparación con los tipos de cambios reales y nominales, así como frente al dólar estadounidense, lo que implica el riesgo de que siga bajando.Es probable que la inflación en EEUU y la eurozona siga siendo alta y puede que aún no haya tocado techo, lo que podría dar lugar a la vuelta de la demanda de inversión en oro como activo protector, opinó la analista de Veles Capital Elena Kózhujova. Las accionesEntre las empresas que podrían beneficiarse de la inflación, los analistas de Sinara destacan al comercio minorista. Con la reducción del riesgo geopolítico en 2023, la prima de riesgo de la inversión en acciones se reducirá también. En este caso, invertir en acciones puede producir rendimientos más altos que los bonos, señalan los expertos del centro SberCIB Investment Research.Inversión en bienes raícesLos bienes inmuebles crecen en valor y solo este crecimiento está garantizado para superar la inflación. A pesar de que el crecimiento del valor no es regular, durante un largo periodo de tiempo, en torno a 10 años, se garantiza un crecimiento progresivo, explica el presidente del consejo de administración de Basis Investment Company y experto en finanzas personales Dmitri Lébedev.Los fondos comunes de inversiónLos fondos de bonos pueden proporcionar un buen rendimiento en el año 2023, opinó el administrador de activos MKB Investitsii Antón Manáev. El director general de la empresa Arikapital Alexei Tretiakov, a su vez, espera que pueden mostrar una mejor dinámica los fondos de activos de divisas. En última instancia, la elección de activos específicos en una cartera depende de una combinación de factores, no solo del deseo de batir a la inflación, recuerda Manáev.

