https://sputniknews.lat/20230110/amlo-recibe-a-biden-y-trudeau-en-palacio-nacional-para-arrancar-la-cumbre-de-los-tres-amigos--video-1134520772.html

AMLO recibe a Biden y Trudeau en Palacio Nacional para arrancar la Cumbre de Los Tres Amigos | Video

AMLO recibe a Biden y Trudeau en Palacio Nacional para arrancar la Cumbre de Los Tres Amigos | Video

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este martes, 10 de enero, a su homólogo de EEUU, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá... 10.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-10T18:08+0000

2023-01-10T18:08+0000

2023-01-10T18:41+0000

américa latina

justin trudeau

jill biden

joe biden

méxico

eeuu

canadá

x cumbre de líderes de américa del norte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/0a/1134520903_26:0:808:440_1920x0_80_0_0_56c3baf4d34b6143380e5ccacfabb214.png

Gobernantes de México, EEUU y Canadá se reunieron en el patio central del edificio histórico, que es también residencia presidencial oficial, acompañados de sus esposas, Beatriz Gutiérrez Müller, Jill Biden, Sophie Grégoire Trudeau, respectivamente, según las imágenes de la transmisión oficial del encuentro.Los mandatarios se tomaron la fotografía oficial antes de comenzar la primera reunión de trabajo de las delegaciones, con un agenda que contempla los temas de integración económica, cambio climático, migración y seguridad.Los jefes de Estado comenzaron sus actividades oficiales la noche del lunes, 9 de enero, con una cena de gala ofrecida por el mandatario anfitrión y la firma de una declaración sobre la igualdad y la justicia racial.La primera actividad de trabajo de la X Cumbre será un almuerzo de trabajo de las delegaciones, y a las 13:30 locales (19:30 GMT) comenzará la reunión trilateral de los líderes de los tres países de Norteamérica, que se prolongará hasta las 15:00 locales (21:00 GMT).Los tres gobernantes ofrecerán un mensaje a medios de comunicación a las 15:30 locales (21:30 GMT) sobre los avances y sus consideraciones, antes de que se emita la declaración final.El encuentro contempla una serie de tres reuniones bilaterales entre los gobernantes que comenzaron la tarde del lunes con el encuentro entre López Obrador y Biden.El mandatario mexicano propuso en esa reunión emprender una integración económica del continente americano, con respeto a las diferencias y soberanías.López Obrador admitió que se trata de "una iniciativa compleja y polémica su puesta en práctica". Sin embargo, agregó enseguida que, a su juicio, "no hay mejor camino (…), cuando trabajamos en conjunto no hay nada que no podamos hacer".Además del tema económico entre los países -que tiene un acuerdo de libre comercio vigente desde hace casi tres décadas- el segundo tema es "cambio climático y medio ambiente".El país latinoamericano ratificará el incrementó de 22 a 35% en su compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que causan el calentamiento global.Las conversaciones abordarán los temas de seguridad transnacional (combate al crimen organizado), en particular el tráfico del opioide fentanilo que ha causado 100.000 muertes en EEUU.México presentará una propuesta centrada en "reducir la migración forzada por la pobreza y falta de oportunidades", adelantó el jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard.Por su parte, Biden expresó que Norteamérica está en un punto de inflexión: "Lo que hagamos en los próximos años va a cambiar lo que suceda en las próximas décadas", expresó.Esta es la primera visita a México de un presidente estadounidense desde 2014 y la primera de Biden como jefe de Estado.La reunión bilateral de López Obrador y Trudeau se celebrará el miércoles 11 de enero, para cerrar las actividades oficiales.

https://sputniknews.lat/20230109/el-canciller-mexicano-critica-a-la-oea-es-un-desastre-y-almagro-es-peor-1134483103.html

https://sputniknews.lat/20230110/lopez-obrador-propone-a-biden-integracion-del-continente-americano-en-reunion-mexico-eeuu-1134493952.html

méxico

eeuu

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

justin trudeau, jill biden, joe biden, méxico, eeuu, canadá, x cumbre de líderes de américa del norte