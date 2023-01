Dantesco, el peor 'chiste' del año: Stoltenberg nominado al Nobel de la Paz

https://sputniknews.lat/20230110/dantesco-el-peor-chiste-del-ano-stoltenberg-nominado-al-nobel-de-la-paz-1134483802.html

'Reyes magos recargados''Haters'. Así probablemente serán calificados quienes descalifiquen la postulación realizada al ya degenerado Premio Nobel de la Paz por el legislador del Gobierno de Noruega, Christian Tybring-Gjedde, en un contexto que se antoja paradójico para muchos países latinos, donde cada 6 de enero celebran la llegada de los Reyes Magos para los más pequeños.Y es que tan sólo una semana antes de que los 'Reyes Magos' le trajeran este 'regalo' al jefe de la OTAN, éste había declarado a la agencia de noticias DPA, como abriendo el paraguas, que "puede sonar paradójico pero el apoyo militar a Ucrania es el camino a la paz más corto". Y tanto que es paradójico. Ni falta hacía que lo dijera.Pero este premio ya ha sido bastardeado en reiteración real por sus propios patrocinadores y organizadores. Si no, pregúntenle al expresidente de EEUU Barack Obama. Cómo será la cosa, que hasta el propio New York Times publicaba el 18 de mayo de 2016 un artículo escrito por Mark Lander bajo el título "El inesperado legado de Obama: ocho años de guerra continua".En él se puede leer que "Obama ganó el Premio Nobel de la Paz en 2009 y durante el tiempo que lleva en la Casa Blanca ha tratado de cumplir las promesas de acabar con la guerra que hizo como candidato, pero pasará a la historia como un presidente que ha mantenido al país en guerra más tiempo que Franklin D. Roosevelt, Lyndon B. Johnson, Richard M. Nixon o incluso que Abraham Lincoln".El periódico estadounidense detallaba que "Cuando el presidente Barack Obama asumió el poder hace siete años, prometió poner fin a las guerras que heredó de su antecesor, George W. Bush. El 6 de mayo, a solo ocho meses de salir de la Casa Blanca, Obama alcanzó un triste hito que casi ha pasado desapercibido: lleva en guerra más tiempo que Bush o que cualquier otro presidente estadounidense"."En 2009 Barack Obama recibe el Premio Nobel de la Paz porque sí. Porque en sus 8 años de Gobierno lo que vimos fueron guerras, guerras, intervenciones, destrucciones. Efectos de esos años que los podemos observar todavía, por ejemplo, en Libia", observa el analista internacional Enrique Refoyo.Si nos atenemos a ese antecedente en concreto, porque no es el único, ¿qué podemos pensar de cómo acabaría el mundo si Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ganase un Premio Nobel de la Paz?Más del pacificador StoltenbergYa en pleno conocimiento de ser postulado al Nobel de la Paz, y durante su intervención en la Conferencia Anual de la Confederación de Empresas Noruegas, Stoltenberg se pronunció beligerante que Rusia y China han profundizado su cooperación bilateral lo que desafía el existente orden mundial y amenaza los valores de los países occidentales. Como si el mundo entero debiera rendirse a los pies de "los valores occidentales", cuyo uno de sus principales 'méritos' consiste en bombardear y sancionar a todos aquellos países que no se someten a su voluntad."Anunciaron una asociación estratégica 'sin límites'. Rusia y China se entrenan y operan juntos con mayor frecuencia militarmente. Mantienen una cooperación económica cada vez mayor", afirmó Stoltenberg, a enfatizar que Rusia también está reforzando los lazos con Irán y Corea del Norte. "Lo que tienen en común es que promueven un orden mundial alternativo. Defienden valores que violan nuestra creencia en la libertad y la democracia", zanjó.

