https://sputniknews.lat/20230110/no-habra-impunidad-para-los-golpistas-de-brasil-1134505070.html

"No habrá impunidad" para los golpistas de Brasil

"No habrá impunidad" para los golpistas de Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El interventor en la seguridad pública del Distrito Federal de Brasil, Ricardo Cappelli, afirmó que no habrá impunidad para los... 10.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-10T12:45+0000

2023-01-10T12:45+0000

2023-01-10T12:45+0000

américa latina

📰 disturbios contra lula en brasil

brasil

brasilia

jair bolsonaro

sociedad

luiz inacio lula da silva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/09/1134459598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f100e4fd9b5402c02b1bc39c93d05684.jpg

De momento, las autoridades brasileñas arrestaron a 1.500 personas; la mayoría estaban en la acampada que pedía un golpe militar, pero unos 300 participaron directamente en la invasión del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio del Planalto (la sede del Gobierno). Cappeli reiteró que se cumplirá la ley "para que quede claro que nadie atentará contra el Estado Democrático de Derecho en Brasil" y que no se piense que atacar contra las instituciones no tiene consecuencias. Cappelli es secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, y fue nombrado interventor en la seguridad pública de Brasilia después de que el presidente Lula da Silva decidiera que el Gobierno debía tomar el control ante la omisión por parte de las autoridades locales. La invasión del 8 de enero se produjo en buena parte gracias a que la Policía Militar (que depende del gobierno del Distrito Federal) no actuó contra los manifestantes cuando tenía margen para hacerlo; en algunos casos incluso facilitó los actos vandálicos.

https://sputniknews.lat/20230109/un-canciller-argentino-compara-a-expresidente-macri-con-bolsonaro-tras-ataques-en-brasil-1134483173.html

brasil

brasilia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 disturbios contra lula en brasil, brasil, brasilia, jair bolsonaro, sociedad, luiz inacio lula da silva