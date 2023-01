https://sputniknews.lat/20230110/por-que-las-nuevas-armas-occidentales-no-haran-mas-fuertes-a-las-ffaa-ucranianas-1134500317.html

¿Por qué las nuevas armas occidentales no harán más fuertes a las FFAA ucranianas?

¿Por qué las nuevas armas occidentales no harán más fuertes a las FFAA ucranianas?

La tecnología bélica es una especie de ecosistema, apenas es posible modernizarla "a pedazos", opinó en diálogo con Sputnik Guerman Klimenko, presidente del... 10.01.2023, Sputnik Mundo

El experto expresó sus dudas de que el Ejército ucraniano pueda utilizar eficazmente las novedosas armas que Occidente le promete suministrar."En cuanto a las armas antiguas de segunda mano, hay que tener claro que cuando había arcabuces, fueron arcabuces durante unos 300 años. Y no importaba qué tipo de arcabuces eran traídos de Alemania, de Londres o de nosotros: todo era más o menos igual. Ahora la tecnología de guerra es un ecosistema", subrayó el experto.Del este ecosistema, continuó Klimenko, no se puede quitar una pieza. Explicó que, teóricamente, se le puede conectar un arma de 2020 al arma de los años setenta, pero esto plantea el problema de la incoherencia de los estándares educativos.Entretanto, en su opinión, la formación acelerada de los soldados ucranianos de equipos militares occidentales tiene pocas probabilidades de ser eficaz. Seguir un curso acelerado de formación en Europa y EEUU, le recuerda mucho a "las historias fiscales". Lo compara con un papá que no lo detuvo el fisco, y por eso es poco probable que su hijo aprenda algo. Tiene que ser una educación generacional. Concluye que los problemas de la educación básica están presentes.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Según Moscú, EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.Rusia envió a los países de la Alianza Atlántica una nota relativa a los suministros de armas para Ucrania, en la que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluyera armas destinadas para Kiev se convertiría en blanco legítimo para las tropas de Rusia.La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN "están jugando con fuego". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Occidente, al nutrir de armas a Ucrania, no contribuye al sostenimiento de las negociaciones ruso-ucranianas y que esa actividad tendrá un efecto negativo.

