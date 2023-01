https://sputniknews.lat/20230109/eeuu-carece-de-la-razon-estrategica-para-ayudar-a-ucrania-1134462971.html

EEUU carece de la "razón estratégica" para ayudar a Ucrania

A los 'halcones' estadounidenses les resulta cada vez más difícil convencer a la opinión pública de invertir en Ucrania, debido al insignificante papel que... 09.01.2023, Sputnik Mundo

Los 'halcones' estadounidenses se esfuerzan por probar a su población la necesidad de enviar más dinero y armas para Ucrania, escribe National Review. Esta necesidad les ha surgido al perseguir la supuesta preservación de la democracia y la seguridad ante el rival militar. Entretanto, los 'halcones' quieren reforzar la OTAN e impedirle a Vladímir Putin la "invasión del territorio de la OTAN y asustar a Xi Jinping para que no vuelva a meterse con Taiwán", pensando que todo esto lo conseguirán pagando una miseria. Sin embargo, el autor del artículo, Michael Brendan Dougherty, nota que "nada de esto es cierto" y no se observa ninguna "razón estratégica" en tales acciones. Las cuestiones fundamentales de la participación de EEUU en la región siguen intactas y Ucrania desempeña un papel insignificante en los intereses nacionales del país, indica el artículo. Como resultado, resume, la voluntad del pueblo estadounidense de seguir ayudándolo en el conflicto militar se debilita cada día.China estudia de cerca las capacidades de EEUUEl artículo continúa con la necesidad de disminuir los gastos hacia Ucrania, no solo por la razón que la estrategia actual no anima a la gente, que entre otras cosas se asusta de un posible enfrentamiento directo con Rusia. El autor postula también que el rival asiático de EEUU, China, se mantiene atento a las acciones estadounidenses. "A Pekín le complace mucho que los EEUU esté armando a Ucrania, no a Taiwán, y que esté aumentando el contingente militar estadounidense en Europa", afirma el autor.Entretanto, las capacidades militares de EEUU, nota, no son infinitas, y China lo sabe también y puede haberse dado cuenta de que Estados Unidos ya se está acercando a un cuello de botella en la cadena de suministro de armas, alertó.Como consecuencia, corresponde a China determinar qué factor desempeñará un papel en sus cálculos con respecto a Taiwán. El periódico afirma que el curso del conflicto en Ucrania puede animar al dirigente chino a hacer frente a la amenaza desde Taiwán en lugar de convencerlo de lo contrario.El fortalecimiento de la OTAN está en cuestionamientoEn opinión del autor, los 'halcones' muestran "un sorprendente doble pensamiento" en su discurso sobre la OTAN y el conflicto en Ucrania, argumentando que la reputación de la OTAN está en juego, mientras que al mismo tiempo la decisión de iniciar en Ucrania una concentración militar de fuerzas capaces de operar conjuntamente con las fuerzas de la alianza no tiene nada que ver con los inicios del conflicto en Ucrania.El deseo de Suecia y Finlandia de adherirse a la OTAN no le parece al autor una victoria de los partidarios de la expansión de la alianza. Si Turquía y Hungría aprueban la adhesión de Finlandia y Suecia, el bloque tendrá que buscar formas adicionales de proteger los 1.300 km de frontera entre Rusia y Finlandia. cAdemás, la OTAN requiere aumentar el gasto de sus miembros en armamento, que ya ha sido pospuesto no solo por Suecia que no se ha hecho miembro de la alianza, sino también por un miembro de larga data, Alemania. Explica que la OTAN sigue careciendo de las inversiones desde sus miembros europeos.Mientras tanto, el dirigente de otro importante miembro de la OTAN, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, "ha sugerido regularmente la necesidad de un tratado de seguridad entre la UE y Rusia que no incluya a EEUU, y advierte que la alianza de la OTAN se está desintegrando", subraya Dougherty.Supuesto liberalismo de UcraniaLos acontecimientos de 2014 en Ucrania fueron liderados principalmente por una coalición liberal que soñaba con Ucrania en la Unión Europea. Sin embargo, estos liberales estaban realmente en alianza con los ultranacionalistas ucranianos, recuerda el artículo. Entretanto, el autor cita al sociólogo ucraniano Volodímir Ishchenko que declaró que fue la tolerancia de los liberales hacia los nacionalistas en el Maidán lo que llevó a la futura ruptura con Donetsk. Explica que las autoridades ucranianas han comenzado a prohibir los partidos políticos y los medios de comunicación que criticaban al Gobierno. Además, continúa, en el país, donde el 20-30% de la población habla solo ruso ya está prohibido importar más de 10 libros en ruso a la vez e imprimir cualquier obra en ruso, a menos que vaya acompañada primeramente de una versión en ucraniano. Se hace hincapié en la persecución de la Iglesia ortodoxa ucraniana que en realidad "está llevando a la prohibición de toda una denominación religiosa, que incluye 1.200 parroquias y a la que se dedican cientos de miles de ciudadanos ucranianos". En otras palabras, el proyecto ultranacionalista ucraniano "contradice los valores democráticos y liberal-internacionalistas que se utilizan para justificar este conflicto en el exterior", afirma."En muchos aspectos, Ucrania sigue siendo un Estado disfuncional y corrupto, dependiente de las ambiciones personales de los oligarcas, y en este conflicto se está convirtiendo en un país cada vez menos liberal. [...] Apoyar a Ucrania es un proyecto ambicioso y casi utópico, con riesgos evidentes e inevitables y consecuencias potencialmente catastróficas", concluye Dougherty.

