Alemania busca frenéticamente los vehículos de combate Marder que le prometió a Ucrania

Alemania busca frenéticamente los vehículos de combate Marder que le prometió a Ucrania

El 5 de enero el canciller alemán, Olaf Scholz, anunció que su país enviará a Ucrania 40 vehículos de combate de infantería Marder.

Después de que se hiciera pública esta decisión, entre los militares, políticos y expertos alemanes surgen preguntas importantes, reporta el medio Spiegel. En particular, quieren saber de dónde vendrán estos Marder y quién proporcionará estos vehículos si la propia Bundeswehr que ya sufre una grave escasez de material bélico.El 6 de enero, el portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit, prometió que se darían respuestas a estas preguntas "a lo largo del día". Sin embargo, esta "respuesta definitiva" no se materializó. La única información provino de un correo electrónica enviado por el Ministerio de Defensa a algunos miembros del Bundestag.En estos correos venía una vaga afirmación de que los militares estaban "buscando gravámenes de la industria y de las existencias de la Bundeswehr", detalla Spiegel. Otras declaraciones que vinieron después mostraron lo mismo, que las promesas hechas por el canciller alemán no serán tan fáciles de cumplir como podría parecer.La incapacidad para dar respuestas tiene una explicación, incluso los funcionarios clave del Ministerio de Defensa alemán desconocían el plan de la Cancillería para proporcionar los vehículos de combate de infantería al régimen de Kiev, subraya Spiegel.No hubo insinuaciones siquiera sobre los planes de suministrar los Marder tras meses de rechazo. Como resultado, ni el Ejército ni la industria pudieron planificar concretamente de dónde provendrían los vehículos blindados de combate de infantería para Ucrania.De acuerdo con el medio, ha quedado claro que parte de estos 40 Marders tendrían que ser suministrados de las existencias de la Bundeswehr. Esto podría ocurrir a pesar de que a lo largo de las últimas semanas la ministra de Defensa, Christine Lambrecht, se hubiera negado en repetidas ocasiones al envío de estos vehículos a Ucrania alegando la escasez de material en el propio Ejército alemán.Por lo cual, ahora Lambrecht se ve obligada a hacer lo que a finales de 2022 descartaba por completo. El 19 de diciembre la ministra alemana había rechazado firmemente la transferencia de los Marder al régimen de Kiev, alegando que "de todos modos no habríamos entregado ningún Marder de la Bundeswehr. Los necesitamos".Según la información de Spiegel, la empresa fabricante de los Marder, Rheinmetall, todavía dispone de unas 60 unidades en stock que podrían ser desconservados y modernizados. Sin embargo, dicha modernización llevaría demasiado tiempo.Debido a ello, y al hecho de que el Gobierno alemán había prometido entregar los 40 vehículos de combate de infantería ya para finales de marzo, el Ejército del país tendrá que ofrecer gran parte de sus propias existencias. Por lo visto, a lo largo de los próximos meses Rheinmetall llevará a cabo la modernización de los vehículos que tiene en conservación y los entregará al Ejército a cambio de los que serán enviados a Ucrania, aunque este hecho aún está por confirmarse.Cabe destacar que el envío de 40 Marders supondría una carga sustancial para el Ejército alemán. Actualmente, tienen en su inventario 370 unidades, muchos de los cuales tendrían que ser revisados antes de ser enviados a Ucrania. A finales de noviembre de 2022 solo un 62% de los Marders estaba en condiciones de combate, según un documento obtenido por Spiegel. Además, otros 60 Marders se utilizan como donantes de piezas de recambio.Esto significa, que en esencia, solo unos 230 Marders están en condiciones operativas de un total de 310 que se pueden reparar siquiera. Por lo tanto, los 40 vehículos enviados a Ucrania supondría un 17% del total realmente disponible para los militares alemanes.Según el medio, los funcionarios alemanes tienen previstas nuevas conversaciones al respecto con la industria de defensa esta semana.

