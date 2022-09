https://sputniknews.lat/20220905/que-esta-realmente-tras-la-noticia-de-los-himars-de-madera-que-ucrania-usa-para-enganar-a-rusia-1130084573.html

¿Qué está realmente tras la noticia de los HIMARS de madera que Ucrania usa para engañar a Rusia?

'The Washington Post' afirmó el 30 de agosto que los militares ucranianos usan maquetas de madera de los sistemas HIMARS como señuelos para el Ejército de... 05.09.2022

as afirmaciones del autor carecen totalmente de cualquier lógica militar, pero hay una explicación que efectivamente le da un sentido a esta historia.¿Cómo se revela un secreto militar?El columnista John Hudson afirma que su redacción recibió fotos de estas mismas réplicas de los sistemas lanzamisiles múltiples y los oficiales de EEUU y Ucrania contaron sobre la táctica de señuelos a los periodistas. Aquí surge la primera pregunta, ¿acaso no están revelando un secreto militar que pone en peligro la efectividad de esta táctica?Obviamente, como ya es costumbre para los medios occidentales, son fuentes anónimas las que cuentan la historia, pero incluso en este caso estarían arriesgándose al desvelar un secreto militar, pues esto les permitiría a los militares rusos adaptarse y tomar las medidas adecuadas.Al mismo tiempo, si el argumento es que los militares rusos ya son conscientes de esta táctica, entonces obviamente ya se adaptaron a ella, y ya no es tan efectiva como asegura The Washington Post. Otra cuestión que suscita preguntas, es que no se muestren efectivamente las fotos a las que hace alusión el medio, con lo cual, lo único que se les ofrece a los lectores es creer religiosamente en las palabras de Hudson sobre una historia contada por fuentes anónimas y fotos que alguien ha visto en alguna parte.Sistemas móviles que no se muevenSegún el medio estadounidense, los drones rusos detectan los señuelos, envían sus coordenadas a los portadores de misiles de crucero y estos realizan los lanzamientos. Sin embargo, esta afirmación pone en tela de duda no solo los conocimientos en el ámbito de defensa del autor, sino también su capacidad de investigación.Normalmente, cualquier sistema de artillería, en un teatro de combate como el ucraniano, se desplaza prácticamente inmediatamente después de haber realizado los lanzamientos y disparos. De lo contrario, la respuesta del enemigo será inmediata y lo suficientemente precisa como para ocasionar bajas sustanciales.De hecho, dos letras del acrónimo HIMARS significan precisamente esto: alta movilidad. Por lo cual, unos señuelos que no realizan lanzamientos ni se desplazan, como mínimo suscitarían sospechas entre los operarios de los drones rusos. Además, como ya se comentó en múltiples ocasiones, el Ejército ruso sigue otra táctica para la destrucción de los sistemas HIMARS.Así, el experto militar Vladislav Shurigin dijo que la búsqueda y seguimiento de los HIMARS se realiza no solo por medio de los drones, sino también utilizando sistemas de reconocimiento radioelectrónico y una red de agentes. Una vez detectados los lanzacohetes de fabricación estadounidense, los militares rusos los siguen hasta el lugar de almacenamiento y se aseguran de que están allí.Puesto que en muchas ocasiones la detección es posible precisamente debido a los lanzamientos de los HIMARS, no cabe duda de que se trata de los sistemas reales, pues las maquetas de madera no pueden lanzar cohetes.Mientras que, efectivamente, la técnica de usar señuelos se usa en el ámbito militar y con cierto éxito, normalmente se trata de sistemas que no son tan móviles y que no cambian su posición con tanta frecuencia. Al mismo tiempo, el uso de señuelos para sistemas que por definición tienen que moverse sin parar es dudoso, especialmente si se les sigue hasta sus lugares de emplazamiento.Mentiras deliberadas y desinformaciónEl medio cita a un diplomático estadounidense, cuyo nombre tampoco se desvela, que habría señalado que "Rusia afirma haber destruido más sistemas HIMARS de los que suministramos a Ucrania". Tanto si es el presunto diplomático el que lo dice, o el autor pone las palabras en la boca del ilusorio diplomático, esta declaración es totalmente falsa.Y es que el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, dijo en agosto que el Ejército ruso destruyó seis sistemas HIMARS desde que comenzaron sus suministros, mientras que a día de hoy fueron enviados 16 en total, según el propio Hudson.Del mismo modo, el columnista cita a otro oficial ucraniano, que también cuenta de forma anónima, que en las últimas semanas el Ejército ruso empleó 10 misiles de crucero Kalibr contra los HIMARS de madera. Sin embargo, no se proporciona ninguna evidencia de ello.También cita a un portavoz del Pentágono, quien afirmó que ningún HIMARS ha sido destruido y están todos operativos. Al mismo tiempo, Hudson desestima esta misma declaración admitiendo que no se pudo verificar de manera independiente si esto es cierto o no. Con ello una cosa es evidente: sea cual sea el número exácto, sí se perdieron varios HIMARS. Esto se corrobora por el hecho de que durante mucho tiempo no hubo ataques con estos sistemas, y que durante la contraofensiva en Jersón solo se emplearon cuatro unidades, a pesar de que se trata de un combate de importancia vital, según los medios ucranianos. ¿Cuál es la verdad detrás de los HIMARS de madera?Desde que estos sistemas de cohetes múltiples fueran suministrados a Ucrania, se les ha tildado de una "super arma" que cambiaría el curso del conflicto armado. Con ello no se hace mención que antes de cada ataque con los HIMARS se realizan lanzamientos de baterías enteras de otros sistemas para sobresaturar las defensas antiaéreas.Así, todo lo expuesto arriba hace pensar que los HIMARS de madera son efectivamente un señuelo, pero no para los militares rusos, no para todos los demás. Y es que desde que se publicó esta nota, cada nuevo HIMARS destruido podrá atribuirse a una maqueta de madera, sin que se presente prueba alguna.Y es que cada noticia de la destrucción de los invencibles HIMARS es mala publicidad, y una mala publicidad no vende armas occidentales, para las cuales Ucrania se ha convertido en un polígono de pruebas y escaparate.Esto efectivamente explica todas las incongruencias del artículo publicado por The Washington Post.

ucrania

