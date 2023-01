https://sputniknews.lat/20230112/me-dejaste-con-la-deuda-en-hacienda-otra-cancion-de-shakira-tras-su-separacion-de-pique-1134570694.html

"Me dejaste con la deuda en Hacienda": otra canción de Shakira tras su separación de Piqué

La cantante colombiana Shakira está en tendencia luego del lanzamiento de su colaboración con el rapero y productor argentino Bizarrap por algunos de los... 12.01.2023, Sputnik Mundo

El lanzamiento de este sencillo se da meses después de que la colombiana confirmara la ruptura con el futbolista español Gerard Piqué, luego de darse a conocer que el deportista de 35 años inició una relación con la modelo Clara Chía, de 23 años.Este contexto ha hecho que los fanáticos de la intérprete de Antología adjudiquen a varios versos de la canción a Piqué y a su nueva novia. Lo mismo sucedió con su anterior sencillo, Monotonía.Un verso ha llamado la atención de forma peculiar: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda". En 2022, la Fiscalía de Cataluña pidió ocho años de prisión para Shakira por supuestamente haber evadido impuestos por 14,5 millones de euros de 2012 a 2014. Además, las autoridades buscan cobrarle una multa de 23,8 millones de euros. También hay más frases destacadas de la canción, que ya acumula más de 3,5 millones de reproducciones a tan solo una hora de su estreno: "Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba, diste tu peor versión"; "Una loba como yo no, no está pa'tipos como tú"; "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", y "Yo solo hago música, perdón que te salpique".Según algunos fans de la cantante de 45 años, una frase hace referencia directa a Clara Chía en el siguiente verso, al hacer una pausa en la palabra "claramente": "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente, no es como suena".Hasta el momento, Gerard Piqué no se ha pronunciado sobre el lanzamiento de su expareja.

