Occidente, ¿dispuesto a morir matando?

Occidente, ¿dispuesto a morir matando?

Callejón sin salidaSituaciones desesperadas, requieren medidas desesperadas. Es la premisa por la que se está rigiendo el llamado 'Occidente colectivo': ver cómo el imperio del orden unipolar se derrumba ante sus ojos les lleva a dar volantazos de desesperación, como quien, pasado de copas, aún pese a su estado, conduce un automóvil que no puede controlar y donde un accidente puede ser inevitable.Y este 'dar volantazos' ya está plenamente constatado por Moscú, de acuerdo al jefe del comité de la Duma para asuntos internacionales, Leonid Slutski, quien declaró que los intentos de Occidente de abrir en el Cáucaso –particularmente en Georgia– un segundo frente contra Rusia son vanos.Slutski cree que actualmente la cúpula política de Georgia no apoya las ideas rusófobas ni piensa emprender pasos capaces de alterar la estabilidad de las relaciones ruso-georgianas y manifestó su convicción de que Moscú debe apreciar en su justo valor la decisión de las autoridades de Georgia de renunciar a la imposición de sanciones contra Rusia por su operación militar en Ucrania. Y es que desde hace varios meses Kiev insta a los dirigentes georgianos a "reconsiderar su postura" y cambiar el rumbo político del país por uno agresivo y antirruso.Más volantazos occidentalesY cómo no, uno de estos volantazos ha llevado a Occidente a enfrentarse militarmente a Rusia utilizando un agente proxy, que en este caso es Ucrania, por más que sus líderes lo nieguen más veces de las que Pedro negó a Jesús. Así lo ha constatado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al indicar que EEUU y la OTAN están implicados de forma indirecta en el conflicto de Ucrania mediante el suministro de armas, tecnología e inteligencia a Kiev.En este sentido, quien se expresó de forma más directa y contundente fue el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, quien manifestó que lo que está pasando en Ucrania no es un enfrentamiento entre Moscú y Kiev, sino una confrontación armada entre la OTAN y Rusia.Pátrushev advirtió que los asesores de la OTAN temen enfrentarse directamente con las fuerzas rusas y mandan a los soldados ucranianos a una muerte segura. Añadió que "toda esta historia con Ucrania se maquinó en Washington para sembrar la enemistad entre los rusos y ucranianos que, en definitiva, son un pueblo único"."La OTAN siempre procura guerras a partir de terceros. Son los terceros los que ponen los muertos y la destrucción y la OTAN comandada por EEUU es la que, si hay beneficios, los recibe, y si hay perjuicios, allá otros", observa al respecto el analista internacional Eduardo Luque.

