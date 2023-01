https://sputniknews.lat/20230113/amlo-se-pone-romantico-con-su-esposa-por-tus-45-mi-amor--video-1134638604.html

AMLO se pone romántico con su esposa: "Por tus 45, mi amor" | Video

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sorprendió con un ramo de rosas y una serenata a su esposa, la escritora y académica Beatriz Gutiérrez... 13.01.2023, Sputnik Mundo

En redes sociales, López Obrador compartió el video donde quedó registrado el momento en el que visita a su esposa para recordarle lo mucho que valora su apoyo."Por tus 45, mi amor", le dice el presidente, a lo que Beatriz responde: "Ahí me quedé, ahí me quedé, no más. ¡Ay, gracias! Pareces un novio de 15 años".En la publicación, el presidente de México dedicó a Beatriz Gutiérrez Müller los versos del poema Te quiero, del poeta uruguayo Mario Benedetti.El mandatario también agradeció a su pareja "por todo lo que me ayudas, me apoyas, me proteges, me iluminas". Sin embargo, le pide que la tarjeta la guarde para después, pero su compañera revela el mensaje: Gutiérrez Müller es historiadora, académica y escritora. De acuerdo con la Enciclopedia de la Literatura en México, posee un doctorado en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de la Ciudad de México. Tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018, Gutiérrez Müller declaró: "No seré primera dama de México", con lo que se convirtió en la primera mujer en suprimir esta figura en el país. Un día antes, el mandatario mexicano dedicó un mensaje a la que fue su primera esposa, ya fallecida, Rocío Beltrán, con quien tuvo a tres de sus cuatro hijos. Beltrán murió de lupus el 12 de enero de 2003, cuando López Obrador era jefe de Gobierno de la Ciudad de México y todavía no manifestaba sus intenciones de ser presidente. "Hoy cumple 20 años de fallecida mi primera esposa, Rocío, quien me acompañó con mucha solidaridad y amor en el inicio de nuestra lucha. Les comparto algunos textos y fotografías acerca de esta mujer excepcional y entrañable", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

