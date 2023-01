El Tribunal Supremo de Brasil aprueba la investigación contra Bolsonaro por disturbios

https://sputniknews.lat/20230114/el-tribunal-supremo-de-brasil-aprueba-la-investigacion-contra-bolsonaro-1134650889.html

El ministro Alexandre de Moraes accedió a la petición de la Fiscalía de incluir al ultraderechista en las investigaciones sobre la violenta toma de poderes de la nación que protagonizaron cientos de simpatizantes bolsonaristas en Brasilia. La Fiscalía brasileña ofreció como prueba un video publicado por Bolsonaro en Facebook en el que asegura que Lula no ganó las elecciones presidenciales de octubre pasado por la vía democrática. La videograbación ya no está disponible; fue borrada de las redes sociales del expresidente. Cientos de manifestantes protestaron el 8 de enero pasado en la capital del país latinoamericano en contra del regreso de Lula da Silva al poder, luego de la victoria del líder izquierdista en la segunda vuelta de las elecciones del 30 de octubre de 2022.Los inconformes irrumpieron en el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de Planalto, en un hecho que recordó uno de los episodios más negros de la democracia estadounidense: la toma del Capitolio de enero de 2021. Aunque hasta el momento Jair Bolsonaro no se ha pronunciado sobre el tema, el expresidente expresó en varias ocasiones, durante su Gobierno, que desconfiaba del sistema electoral brasileño, al cual acusó de trabajar en favor de las fuerzas políticas de Lula, quien vuelve al poder en Brasil para cumplir su tercer mandato. El presidente Lula da Silva, quien lleva apenas 13 días en el poder, prometió que se castigará a los responsables de los disturbios en Brasilia. "Vamos a encontrar a quién haya financiado y costeado esto. Yo soy especialista en campañas y en huelgas y es imposible estar dos meses sin tener financiación para garantizarles el pan de cada día. No vamos a ser autoritarios pero vamos a castigar", comentó.

