¿Se puede penalizar a Bolsonaro por el ataque de bolsonaristas radicales?

¿Se puede penalizar a Bolsonaro por el ataque de bolsonaristas radicales?

En entrevista con Sputnik, el experto en derecho constitucional Acacio Miranda da Silva Filho afirmó que es real la posibilidad de que el expresidente...

Ausente de Brasil desde el 30 de diciembre, cuando voló a Estados Unidos para hospedarse en la casa del luchador de MMA José Aldo, en Florida, Jair Bolsonaro fue acusado de ser la persona que fomentó el caos político que se vive actualmente en Brasil. Este caótico escenario culminó con el ataque a las sedes de los tres Poderes en Brasilia el 8 de enero por parte de radicales bolsonaristas que no aceptan el resultado de las elecciones presidenciales.Más de mil personas fueron detenidas por participar en la acción, y al menos 700 deberán responder penalmente. El número aún puede aumentar, ya que la investigación en busca de los implicados y financiadores sigue en curso.El episodio se saldó con la destitución del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), y la detención del ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal Anderson Torres en ambos casos por no actuar en relación con el ataque.Ante esto, surgen las preguntas: ¿podría Bolsonaro ser también uno de los responsables? Y, si esto es posible, ¿qué posibilidades hay de que el expresidente sea detenido por este episodio y por otros delitos que haya podido cometer durante su mandato?Acacio Miranda da Silva Filho, doctor en Derecho Constitucional por el Instituto Brasileño de Derecho Público (IDP-DF) y máster en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada, España aseguró que la posibilidad de que el expresidente sea detenido es real. Cita la llamada teoría del dominio de los hechos, tesis utilizada en el juicio a los nazis en el tribunal de Nuremberg.Miranda cree que la postura de Bolsonaro tras las elecciones influyó en lo que se vio en Brasilia el 8 de enero. En su opinión, el hecho de que Bolsonaro omitiera orientar a sus partidarios "a no practicar tales actos y decirles que el resultado de las elecciones ya estaba dado" abre el margen para que sea responsabilizado.Destacó que esta teoría ya se utilizó en Brasil para condenar a políticos implicados en el caso de la mensualidad.Miranda, sin embargo, enfatizó que actualmente no existe ninguna posibilidad de extradición del expresidente, ya que ello dependería de "una petición de nuestro poder judicial a la justicia estadounidense". Esto sólo podría ocurrir si es juzgado y condenado.Sin embargo, el experto señala que si Bolsonaro es "juzgado y eventualmente condenado, dada la gravedad de los crímenes, es muy posible que sea arrestado" y se convierta en inelegible.Demandas por delitos cometidos durante el mandatoEl caso de la invasión de Brasilia no es el único delito asociado al expresidente. También responde a otras cuatro investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF): la investigación 4888, por la difusión de noticias falsas durante la pandemia; la investigación 4878, por la filtración de datos clasificados de ataque al Tribunal Superior Electoral (TSE); la investigación 4781, sobre la difusión de noticias falsas contra ministros del STF; y la investigación 4831, sobre la interferencia en la Policía Federal.Tras dejar la presidencia, Bolsonaro se quedó sin foro privilegiado por primera vez en 31 años, desde que asumió su primer mandato como diputado, en 1991. Preguntado sobre si la pérdida del foro elimina las cuatro investigaciones de la jurisprudencia del STF, Miranda descarta esa posibilidad."Por regla general, el STF entiende que los delitos cometidos durante el ejercicio del mandato, por lo tanto durante el período en que es titular del fuero privilegiado, permanecen en la jurisdicción del STF. Así que él [Bolsonaro] seguirá siendo juzgado por el STF. Ahora, los delitos cometidos a partir del 1 de enero, cuando ya no tiene fuero por prerrogativa del cargo, éstos serán juzgados por la justicia ordinaria. Hay que tener en cuenta el periodo en el que se cometieron los delitos, estas investigaciones que ya están en marcha serán juzgadas por la STF", explicó el experto.Miranda señala que esto sucede debido a un cambio en la ley y que antes "el STF tenía una jurisprudencia diferente", que abría resquicios para escapar de las investigaciones.Según él, esta maniobra consistía en una especie de juego: el político perdía el mandato, perdía el foro. Y cuando comenzó una nueva legislatura, recuperó el foro.Añade que, hoy en día, para evitar este problema, un delito cometido cuando el político tenía foro privilegiado sigue la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal; los delitos cometidos después de la pérdida son juzgados por la justicia común.Con esto, según Miranda, las investigaciones a las que responde Bolsonaro no saldrán de la jurisdicción del STF. Añade que cualquier otra investigación que se establezca sobre acciones cometidas durante el mandato también será juzgada por el Supremo Tribunal Federal. Esto se debe a Bolsonaro es también el blanco de nueve solicitudes de acusación por el Informe Final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de COVID, por los crímenes cometidos durante la gestión de la pandemia.El informe acusa al expresidente de los siguientes delitos:Los pedidos de acusación fueron presentados al Ministerio Público Federal y el Procurador General de la República, Augusto Aras, solicitó al STF el archivo de las acciones. El tribunal aún no se ha pronunciado sobre la presentación, pero, según Miranda, en caso de que decida no presentar y aceptar la acusación, Bolsonaro será juzgado por el STF.La propuesta de convertir a Bolsonaro en senador vitalicio puede blindar al expresidenteAliados de Bolsonaro vienen defendiendo la aprobación de la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 445/2001, que propone la creación del cargo de senador vitalicio para expresidentes de la República.Preguntado sobre si la PEC sería un intento de blindar a Bolsonaro, Miranda señala que la propuesta no es nueva, sino "una maniobra que se discute desde hace mucho tiempo", desde el final del mandato del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).Según él, la propuesta pretende "hacer a los expresidentes titulares del foro por prerrogativa, garantizar el pago de los salarios y mantener a los expresidentes activos y con prestigio en la escena política".Destaca que esta propuesta también fue discutida durante la gestión de Dilma Rousseff (PT), en medio del juicio de destitución de la ex presidenta.Por último, Miranda aborda la cuestión de la tendencia a la criminalización de la política en América Latina, observada no sólo en Brasil, sino también en otros países, como Perú y Argentina. Señala que "esta tendencia es una constante en el continente latinoamericano y es el reflejo de algunos factores".Preguntado sobre si esta tendencia puede haber sido provocada por la operación Lava Jato que acabó con la detención de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en 2018, Miranda respondió que "las circunstancias de Lula y Bolsonaro son diferentes"."Lula fue condenado y luego el proceso fue anulado. Así que es una forma de absolución. Pero el delito que se le imputaba era corrupción, que es un delito grave, obviamente, pero que implica circunstancias inherentes al mandato. Bolsonaro es acusado de crímenes contra el estado democrático de derecho, crímenes contra la salud pública, especialmente por la pandemia. Se trata de delitos igual de graves, que se cobraron vidas por este motivo. ¿Están ambos acusados de delitos? Sí. Pero es necesario que hagamos una distinción entre las circunstancias, las peculiaridades y la gravedad de cada uno de los delitos", concluyó.

