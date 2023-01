https://sputniknews.lat/20230116/el-lavado-de-activos-es-una-tendencia-en-ecuador-advierte-estudio-1134720507.html

El lavado de activos es una tendencia en Ecuador, advierte estudio

El lavado de activos se ha incrementado en los últimos años en Ecuador impulsado por el narcotráfico, advierte un estudio académico latinoamericano. Según el... 16.01.2023, Sputnik Mundo

El lavado de activos parece ser una tendencia creciente en el sistema financiero de Ecuador, impulsado principalmente por el narcotráfico, de acuerdo a un estudio elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).Para el centro académico latinoamericano, años de "desindustrialización" del país permitió al narcotráfico adentrarse en la economía y proporcionar una "falsa estabilidad financiera y monetaria" contraria a una economía real producida por una apuesta al empleo, la producción y la pobreza.En ese sentido, Ecuador cuenta con recursos "absolutamente atípicos" que superan los crecimientos históricos de la masa monetaria a nivel nacional.El estudio advierte que las utilidades promedio anuales han crecido en el sistema financiero ecuatoriano desde 2017, con la excepción del 2020, año de la pandemia de COVID-19. Las utilidades, que entre 2007 y 2016 se situaron en promedio en 351 millones de dólares anuales, entre 2021 y 2022 alcanzaron un promedio de 586 millones de dólares por año.De acuerdo a Celag, el dinero bancario en el país ha crecido casi 14 veces en los 21 años de dolarización, lo que representaría un crecimiento de 1.200%. Asimismo, el Producto Interno Bruto (PIB) configuró un alza de 5,8 veces (480%).El centro de estudios pone en evidencia que este crecimiento económico no tiene justificación "ni por crecimiento nominal de la economía, ni por inflación, ni por efectos de los flujos externos, ni por expansión monetaria desde el Banco Central", por lo que podría explicarse por el dinero ingresado de manera ilícita al país.En efecto, según el estudio de Celag el dinero no regular en Ecuador creció en 27.400 millones de dólares entre 2005 y 2022, lo que implicaría la regularización de 1.500 millones de dólares de forma anual en el sistema financiero del país. Este dinero no contaría con "justificaciones en cuentas bancarias ni en el crecimiento económico, ni en los flujos externos de la balanza de pagos", de acuerdo a la institución.Celag señala que si bien en los últimos años hubo procesos de regularización de capitales en el mercado financiero —entre 2017 y 2020 se regularizaron 2.600 millones— el blanqueamiento "no guarda relación con la dinámica de crecimiento real de la economía".Para los académicos detrás del estudio, Ecuador no cumple sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos. Asimismo, las entidades financieras involucradas estarían obteniendo beneficios de esta situación puesto que operan con dinero de origen irregular.

