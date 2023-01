El presidente de Croacia afirma que no ve sentido a las sanciones contra Rusia

"No veo sentido en las sanciones contra Moscú (…). El plan no puede consistir en derrocar a [el presidente de Rusia, Vladímir] Putin. El plan no puede consistir en las sanciones, que son una tontería, no lograremos nada con ellas", expresó Milanovic ante los periodistas en la ciudad croata de Vukovar, en el este del país.