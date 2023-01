https://sputniknews.lat/20230117/nebenzia-rusia-no-aceptara-que-en-ucrania-se-forme-una-dictadura-anticristiana-1134752906.html

Nebenzia: Rusia no aceptará que en Ucrania se forme una dictadura anticristiana

Nebenzia: Rusia no aceptará que en Ucrania se forme una dictadura anticristiana

Rusia no aceptará que en Ucrania se forme una dictadura anticristiana, aseveró durante una sesión del Consejo de la Seguridad de la ONU el embajador ruso ante... 17.01.2023

"Rusia, como hemos destacado en reiteradas ocasiones, no destruirá el Estado ucraniano y nunca tuvo ese objetivo, sin embargo, no vamos a tolerar que una dictadura rusofóbica y anticristiana se esté formando en nuestras fronteras", dijo el diplomático.En la sesión, por primera vez en la historia participó el representante de la Iglesia rusa ortodoxa, el presidente del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Externas del Patriarcado de Moscú y el metropolitano Antoni, quien informó que solo en 2022, los representantes del ramo no canónico de la Iglesia ortdoxa en Ucrania se hicieron con 129 templos de la canónica Iglesia ucraniana ortodoxa (UPTs, por sus siglas en ucraniano).Las autoridades de Ucrania tienen como objetivo el control total de la vida religiosa de la sociedad en el país, prosiguió Antoni. Destacó que las causas penales contra obispos y sacerdotes de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica (UPTs) se inician por razones descabelladas, y en ocasiones los periódicos y libros viejos de sus bibliotecas personales se convierten en "pruebas". Según Antoni, con sus acciones, Kiev reduce la posibilidad de diálogo al intentar destruir a la iglesia ortodoxa en el país."Durante muchos siglos, el cristianismo ortodoxo ha formado la base espiritual y cultural común de la vida de los pueblos de Rusia y Ucrania y podría servir para restaurar el entendimiento mutuo en el futuro, pero la base misma de tal diálogo está siendo socavada en Ucrania en este momento, cuando, por iniciativa de los dirigentes de Ucrania, se está tratando de destruir a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (UPTs)", dijo el clérigo ante el Consejo de Seguridad de la ONU.A su vez, Ilze Brands Kehris, subsecretaria general de Derechos Humanos de la ONU, expresó la preocupación sobre leyes ucranianas que, según ella, "podrían socavar la libertad de cultos" en el país.Lucha contra la tradición religiosa e históricaLa Iglesia ortodoxa de los pueblos eslavos comenzó su desarrollo en Kiev, hoy la capital de Ucrania, comentó en una entrevista con Sputnik el analista de asuntos religiosos Ignacio Cuevas, cuando comenzó la evangelización de los pueblos eslavos desde Bizancio."La transición para que se convirtieran al cristianismo fue en Kiev, después la sede se pasó a Rusia, a Moscú, el patriarca de Moscú adquirió mucha importancia", al grado de que se denominaban la Tercera Roma, referencia a la capital del cristianismo originada en la Roma vaticana, luego su traslado a Constantinopla y con un tercer momento en la capital rusa, describió. "En ese sentido, Kiev quedó dependiente del Patriarcado de Moscú", explicó.Sin embargo, desde hace años, la Iglesia ucraniana buscó subrayar su autonomía ante la influencia moscovita. En 2016 se presentaron al Parlamento de Ucrania varios proyectos de ley sobre modificaciones a la legislación de Ucrania en términos de libertad de conciencia y el estatuto de las organizaciones religiosas, que buscaban restringir o prohibir las actividades de la canónica Iglesia ortodoxa ucraniana (UPTs), trasladar sus templos a otra jurisdicción. El 18 de mayo de 2017, bajo presión pública, el Parlamento pospuso la discusión de estos proyectos de ley. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2018, su consideración fue nuevamente incluida en su agenda.Al mismo tiempo, el 15 de diciembre de 2018, a iniciativa del entonces presidente ucraniano, Petró Poroshenko, y patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I, en Kiev se celebró un llamado concilio de unificación, al que asistieron en su mayoría representantes de organizaciones eclesiásticas no canónicas, el cual eligió a Epifani como primado de la nueva y no canónica Iglesia ortodoxa de Ucrania (PUTs, por sus sigles en ucraniano). A principios de enero de 2019, Bartolomé le hizo entrega del tomos, documento por el que otorgó la autocefalia a la congregación. La Iglesia ortodoxa rusa calificó el día de la firma del tomos como una fecha trágica para la ortodoxia mundial y rompió relaciones con Constantinopla y los jerarcas de otras Iglesias que reconocieron el cisma ucraniano.Tras el inicio de la operación militar especial de la Federación de Rusia, los ataques a los templos de la Iglesia ortodoxa ucraniana (UPTs) por parte de nacionalistas ucranianos y representantes de la Iglesia ortodoxa de Ucrania (PUTs) se hicieron más frecuentes. Las autoridades locales de varios niveles comenzaron a dictar órdenes para prohibir las actividades de la canónica Iglesia ortodoxa ucraniana, así como para trasladar las Iglesias ortodoxas a la Iglesia ortodoxa de Ucrania.

