Esta es la única motivación de EEUU para iniciar negociaciones sobre Ucrania

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que no son posibles las negociaciones con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. A este... 18.01.2023, Sputnik Mundo

Este 18 de enero, durante su rueda de prensa anual, Lavrov resaltó que no se puede hablar de negociaciones con Zelenski, ya que él "prohibió legalmente las negociaciones con Rusia". Según el ministro, aunque Rusia está dispuesta a considerar cualquier propuesta seria de Occidente para negociar, hasta ahora no ha habido ninguna.En este contexto, el director de la oficina de análisis SONAR-2050, Iván Lizán, sugirió que se podrían mantener conversaciones con EEUU, pero Washington no está preparado para esto, ya que "existen grandes contradicciones" entre sus dos partidos políticos. Estas dificultan la búsqueda de puntos comunes y la aplicación de acuerdos, cree el analista.Además, en su opinión, "EEUU solo estará dispuesto a negociar cuando se dé cuenta de que ha perdido en el territorio ucraniano"."Pero, por ahora, se parte de la base de que Ucrania aún tiene pólvora en sus polvorines y puede continuar la ofensiva. La están preparando para eso, de hecho, recreando las Fuerzas Armadas de Ucrania por tercera vez. Por lo tanto, habrá que derrotarlas por tercera vez como mínimo", declaró Lizán.En general, consideró que es inútil negociar con Kiev, y enumeró las razones de ello.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

