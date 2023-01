https://sputniknews.lat/20230119/bloomberg-los-nuevos-banqueros-ya-no-estan-en-wall-street-1134800499.html

'Bloomberg': los nuevos banqueros ya no están en Wall Street

Luego del cierre repentino de muchos mercados de deuda durante el 2022, el efectivo se convirtió en el protagonista, algo que los fondos soberanos de riqueza... 19.01.2023, Sputnik Mundo

"Los fondos soberanos de riqueza de la región se sientan inequívocamente en la mesa principal y son los primeros en ver todos los acuerdos globales", dijo a Bloomberg Andy Cairns, director de mercados de capital de Houlihan Lokey Inc. en Oriente Medio y África. Por ejemplo, First Abu Dhabi Bank PJSC de Mubadala Investment Co., uno de los mayores prestamistas de la región, informó que exploró una oferta por el gigante financiero británico, Standard Chartered Plc, cuyo valor asciende a 20.000 millones de dólares. Asimismo, el banco más grande de Arabia Saudita, del que una parte es propiedad del fondo soberano del reino, se convirtió en el mayor accionista de Credit Suisse. Por su parte, Gautam Adani, la persona más rica de Asia, busca recaudar cerca de 5.000 millones en capital en su imperio comercial en expansión. Mientras que Mukesh Ambani, el accionista principal de Reliance Industries, la mayor empresa india del sector privado, se está aproximando a fondos de Oriente Medio en busca de inversiones en sus negocios de energía. El gobernador del fondo soberano saudí, Yasir Rumayyan, está asumiendo cada vez más el papel de estadista nacional, según una persona familiarizada con el asunto. El exbanquero fue el funcionario clave que acompañó al presidente chino Xi Jinping durante su visita a Riad en diciembre. Aquella cumbre generó unos 50.000 millones de dólares en acuerdos de inversión tanto en el sector privado como en el público. Casi 89.000 millones de dólares de la región fueron dirigidos en inversiones en 2022, el doble que el año anterior, según el proveedor de datos Global SWF. De esa cantidad, 51.600 millones se destinaron a Europa y Norteamérica, afirma el medio.Con todo, una buena parte de las reservas de capital de Oriente Medio continúan sin explotarse. Pero los funcionarios del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, valuado en 620.000 millones de dólares, se encuentran bajo constante presión para desplegar el dinero, a la par que el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, acelera los esfuerzos para que el reino deje de depender del petróleo, de acuerdo con expertos citados por el medio. Paralelamente, en Doha, la Autoridad de Inversiones de Catar, valorada en 450.000 millones de dólares, se encuentra en la búsqueda de más acuerdos en el extranjero tras el Mundial de Fútbol de Catar 2022. Si bien en el pasado los inversionistas del Golfo tenían fama de adquirir activos "trofeo" como el Manchester City Football Club, los bienes raíces de la ciudad de Manhattan y los grandes almacenes Harrods; en el presente, están utilizando su opulencia para posicionarse al centro del escenario geopolítico mundial y diversificar sus economías. Además, tras el inicio de la operación especial rusa en Ucrania, los fondos de riqueza reforzaron sus reservas a medida que los precios del petróleo incrementaron. Particularmente, Arabia Saudita genera hasta 1.000 millones de dólares al día en crudo. En ese sentido, empresas y bancos de todo el mundo están enviando grandes equipos a ciudades como Riad y Abu Dabi, con el objetivo de presentar ideas de inversión.

