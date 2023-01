https://sputniknews.lat/20230119/el-pero-que-le-pone-mexico-a-ecuador-para-su-entrada-a-la-alianza-del-pacifico-1134821591.html

El "pero" que le pone México a Ecuador para su entrada a la Alianza del Pacífico

El "pero" que le pone México a Ecuador para su entrada a la Alianza del Pacífico

"Hemos llegado a un punto de congelamiento de las conversaciones sobre este tema", aseguró el mandatario ecuatoriano. Asimismo, precisó que, por el momento, no ve "ninguna salida". ¿Por qué AMLO no cede y qué tiene que ver la Alianza del Pacífico? A finales de diciembre pasado se dio a conocer que Ecuador no cerrará un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México, si no se incluye en el acuerdo el banano y el camarón, dos de los renglones más importantes de la economía del país sudamericano."Ratificamos, mientras camarón y banano se mantengan excluidos, no cerrarremos TLC con México", señaló el ministro de Comercio Exterior de Ecuador, Julio José Prado. Por su parte, el 23 de diciembre, López Obrador aseguró que su Gobierno sí dará paso a un tratado de libre comercio con Ecuador, pero sin incluir esos dos productos. Sin embargo, concretar el tratado es una condición indispensable para el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, instancia a la que ese país presentó su solicitud formal en enero de 2022 y que representa una integración regional basada en los principios de libre comercio.​En noviembre, el presidente Lasso viajó a la Ciudad de México para reunirse con Andrés Manuel López Obrador con el principal objetivo de concretar el tratado de libre comercio. Ecuador es uno de los principales exportadores mundiales de plátano y camarón. Específicamente, en 2022, el crustáceo se posicionó como el producto de exportación no petrolera que más ingresos generó al país sudamericano, superando los 6.200 millones de dólares, según cifras del Banco Central del Ecuador. Debido a ello los empresarios mexicanos se sienten amenazados en esos sectores.La Alianza del Pacífico, formada por cuatro países miembro, México, Colombia, Chile y Perú, se amplió en 2018 en la Cumbre de Puerto Vallarta, México, cuando firmó su primer pacto con el Mercado Común del Sur (Mercosur), que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El número de países observadores del grupo creció a 55 y cuatro potencias comerciales más comenzaron a convertirse en "Estados asociados": Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur.Los cuatro países fundadores del grupo centrado en el libre comercio y la cooperación económica representan más del 40% del producto interior bruto de Latinoamérica y reciben el 38% de la inversión extranjera directa.

