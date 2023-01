https://sputniknews.lat/20230120/en-america-latina-tenemos-las-oligarquias-mas-retrogradas-del-planeta-1134847412.html

"En América Latina tenemos las oligarquías más retrógradas del planeta"

"En América Latina tenemos las oligarquías más retrógradas del planeta"

Tras los últimos sucesos en Perú y Brasil, el investigador venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein dialogó con GPS Internacional para analizar la crisis de la... 20.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-20T08:05+0000

2023-01-20T08:05+0000

2023-01-20T08:05+0000

gps internacional

oligarquía

latinoamérica

el salvador

nayib bukele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/14/1134847267_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_6e410327a57f2558cd1b6dcf7830eae3.jpg

"En América Latina tenemos las oligarquías más retrógradas del planeta" "En América Latina tenemos las oligarquías más retrógradas del planeta"

La democracia representativa "ha generado espacios solamente para los que tienen dinero", aseveró el analista venezolano. En este sentido, "no puedes participar si no tienes una gran cantidad de dinero para organizar una campaña electoral y utilizar a los medios de comunicación para venderte como imagen", dijo. Lo que está pasando es una crisis de la democracia, "en donde las grandes mayorías no pueden participar ni tienen protagonismo", lamentó.Con respecto a la incidencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la desestabilización de los procesos democráticos latinoamericanos, "lo que se manifiesta en cada país tiene una expresión internacional", sostuvo. La situación de la OEA no es nueva, "ya que tiene que ver con su propio ADN, en tanto instrumento diplomático de EEUU para América Latina", aseveró Rodríguez Gelfenstein.¿Cómo se posiciona América Latina en el mundo multipolar?No obstante ello, "más allá de los intereses de la extrema derecha norteamericana de llevar al mundo hacia una nueva Guerra Fría, no estamos en un escenario similar", expresó. En este marco, "ante la emergencia de un orden multipolar, estamos en un momento estelar para América Latina, incluso mejor del que hubo en los primeros 15 años de este siglo", dijo. Sobre ello, "hoy tenemos un reconocimiento como bloque por parte de China, Rusia y Europa", concluyó el analista.El Salvador: Bukele intensifica la guerra contra las pandillasEl Gobierno salvadoreño "ha planteado la necesidad de extender el régimen de excepción", indicó el analista Walter Fagoaga.El Gobierno de El Salvador celebró la decisión en la víspera de la Asamblea Legislativa (parlamento unicameral) de extender por otros 30 días un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales, en el marco de una guerra declarada contra las pandillas. En este marco, "ello significa la continuidad de un proceso que se ha extendido durante varios meses, el cual se ha dominado como guerra contra las pandillas", indicó Fagoaga.Al respecto, "más allá de las objeciones jurídicas, los resultados han sido notorios y han puesto al El Salvador en este momento como uno de los países con menos homicidios en América Latina", expresó el analista salvadoreño.En términos generales, "el régimen de excepción continúa y hay que plantearlo en relación al grueso de la población salvadoreña, ya que la gente vive normal el día a día", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre la cooperación internacional en torno a las políticas de desarrollo sostenible.Cine itineranteEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Patricia Zavala, con quien dialogamos sobre el ciclo de Cine de Verano que se realiza estos días en Montevideo.Cumbre de las TelecomunicacionesGPS también tomo en contacto con Heber Martínez, quien hizo un breve balance sobre la cumbre internacional de Telecomunicaciones, organizada el pasado mes de diciembre en Washington por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el acceso a la Sociedad de la Información de América Latina-CERTAL.

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

oligarquía, latinoamérica, el salvador, nayib bukele, аудио