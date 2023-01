https://sputniknews.lat/20230120/en-eeuu-enero-ya-tiene-mas-tiroteos-que-dias-la-violencia-armada-no-se-detiene-1134837344.html

En EEUU, enero ya tiene más tiroteos que días: la violencia armada no para

En EEUU, enero ya tiene más tiroteos que días: la violencia armada no para

Los días de enero no alcanzan para contar las balaceras a gran escala que han ocurrido en la sociedad estadounidense del 1° al 19 de enero de 2023, de acuerdo... 20.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-20T00:46+0000

2023-01-20T00:46+0000

2023-01-20T00:57+0000

eeuu

seguridad

internacional

tiroteo

control de armas

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/1a/1127349554_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de04b716ef06e3fd5927d39356d816cb.jpg

En ese periodo de tiempo se han contabilizado 33 tiroteos masivos y 4 asesinatos en masa en distintas partes de Estados Unidos. El tiroteo masivo que más víctimas ha dejado hasta el momento ocurrió el 4 de enero en Utah, donde hubo 8 fallecimientos. El sospechoso es un hombre llamado Michael Orwin Haight, de 42 años. También destaca otro en Florida, el cual, aunque no dejó ningún muerto, sí resultó en un saldo de 10 personas heridas, según datos de esta plataforma que registra casi en tiempo real los incidentes violentos en el país norteamericano. Otro dato alarmante es el de los suicidios con arma de fuego: hasta el 19 de enero se han registrado 1.254 casos, lo que significa que, cada día, 66 personas se quitaron la vida en Estados Unidos. Además, 20 niños —casi uno por día— y 81 adolescentes de entre 11 y 17 años fallecieron a causa de una bala disparada desde un arma de fuego. No todos fueron asesinados: también se contabilizaron las muertes accidentales durante celebraciones y fiestas. En otros casos, la violencia armada contra los menores de 18 no ha concluido en la muerte de las víctimas, pero sí en heridas de diversos tipos; Gun Violence Archive alerta sobre 189 adolescentes y 26 niños lesionados en lo que va del año. Las consecuencias de los escasos controles de armas en Estados Unidos no solo han alcanzado a los niños como víctimas, sino incluso, en algunas ocasiones, como perpetradores. Este es el caso de un niño de 6 años que disparó un arma contra su maestra después de un altercado entre ambos, en una escuela en Virginia, el pasado 6 de enero.En la escuela se encontraban alrededor de 550 estudiantes y, aunque el colegio cuenta con instrumentos de detección de metales, las revisiones se hacen al azar, por lo que no todos los niños son inspeccionados. De acuerdo con Gun Violence Archive, en 2022 se registraron 647 tiroteos masivos en todo el país y 24.090 suicidios. Además 1, 358 adolescentes murieron por una lesión provocada por un arma de fuego.

https://sputniknews.lat/20221001/mexico-pierde-contra-eeuu-un-juez-rechazo-su-demanda-contra-los-fabricantes-de-armas-1131049205.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, seguridad, tiroteo, control de armas, sociedad