Lula, Maduro y Xi: los nombres confirmados para la cumbre de la Celac en Argentina

Argentina será la anfitriona de una cumbre de la Celac con una amplia convocatoria, aunque con las ausencias confirmadas de los presidentes de Ecuador, México... 20.01.2023, Sputnik Mundo

La VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) reunirá a una enorme mayoría de los Estados miembros, según informó el Gobierno argentino, organizador del encuentro en esta oportunidad.Entre los asistentes se destaca el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien tiene menos de un mes al frente del Ejecutivo y en los primeros días de su gestión ha formalizado su reingreso al bloque regional. La participación de Brasil en la CELAC había sido suspendida por su antecesor, Jair Bolsonaro (2019-2023), en 2020.Además del presidente argentino, Alberto Fernández, anfitrión del evento, ya han confirmado su asistencia los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Chile; Gabriel Boric; de Bolivia, Luis Arce; de Honduras, Xiomara Castro; de Cuba, Miguel Díaz Canel y de Venezuela, Nicolás Maduro.El evento no contará con la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero tendrá a su canciller, Marcelo Ebrard. Entre los ausentes también se encuentra el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, quien también enviará a su canciller, Denis Moncada.En la misma línea, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció que no concurrirá a la cumbre por "motivos de agenda", según confirmaron fuentes del Gobierno argentino a la prensa local.Tampoco se espera la llegada de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Si bien reforzar la presencia de Perú en el escenario internacional era una prioridad para el Gobierno de Boluarte, la mandataria se ve impedida de viajar por la crisis política y social que atraviesa su país.En el caso de López Obrador, el presidente ha realizado escasos viajes al exterior durante su mandato, entre los que se incluyen cuatro viajes a Estados Unidos, una gira por Centroamérica y una visita a Cuba.Sin embargo, entre Ecuador y Argentina se han desarrollado tensiones en el último tiempo debido al pedido de asilo político que ha realizado el Gobierno argentino para acoger a la exministra ecuatoriana de Transporte y Obras Públicas durante la Administración de Rafael Correa (2007-2017), María de los Ángeles Duarte Pesantes, sobre quien pesa una sentencia de ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos.Otra de las ausencias de la cumbre será la del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien no fue invitado por el Gobierno argentino. En línea con los intentos de Celac de promover una visión "multipolar", el Gobierno argentino también había extendido invitaciones al presidente de China, Xi Jinping, y al mandatario estadounidense, Joe Biden. La Cancillería argentina confirmó a la agencia Télam que Xi Jinping participará de la convocatoria, aunque de manera virtual. Biden, en tanto, enviará al encuentro Christopher Dodd, asesor presidencial especial para las Américas, según confirmó el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello.Además, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, sostuvo que se prevé reanudar a la brevedad un mecanismo de diálogo creado a nivel ministerial entre Rusia y América Latina, que persigue la cooperación mutua y esperó que "la Celac alce su voz" para abordar cuestiones clave que busquen un "mundo multipolar".

