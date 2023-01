https://sputniknews.lat/20230120/presidente-del-yad-vashem-el-antisemitismo-esta-resurgiendo-en-todo-el-mundo-1134835163.html

Presidente del Yad Vashem: "El antisemitismo está resurgiendo en todo el mundo"

En los últimos dos años, los incidentes antisemitas en todo el mundo han incrementado, aseguró Dani Dayan, presidente del Directorio Ejecutivo de Yad Vashem... 20.01.2023, Sputnik Mundo

En momentos en que los movimientos de ultraderecha cobran fuerza en Europa e incluso están incrustados en los Gobiernos —como el caso de Italia—, el líder antisemita advierte que existen señales sobre un auge de las ideas en contra de la comunidad judía. "Creí que el antisemitismo tendría un lugar muy bajo en mi agenda", asegura quien fue cónsul general de Israel en Nueva York, entre 2016 y 2020.También apunta que, en poco menos de dos años, al menos 15 judíos fueron asesinados en Estados Unidos. En Alemania, país al que Dayan se negó a visitar durante muchos años, también se ha registrado un aumento de los ataques antisemitas en los últimos años. De acuerdo con datos de la Asociación Federal de Investigación e Información sobre Antisemitismo (RIAS), citados por DW, en 2021 se registraron 2.738 incidentes antisemitas, es decir, casi 1.000 más que en 2020. Eso sin contar el número de casos en los que no se presenta una denuncia formal, el cual RIAS considera que es alto. El 22 de enero próximo, Dayan inaugurará una exposición en Berlín con objetos personales de judíos que huyeron de la Alemania nazi. "La mejor manera que tengo hoy para hacer recordar al mundo lo que sucedió es visitar como presidente de Yad Vashem Alemania y abrir una exposición en el Bundestag", dijo.Neonazismo en UcraniaEn su anuncio sobre la decisión de Rusia de lanzar una operación militar especial en Ucrania, el presidente ruso Vladímir Putin recordó que los principales países de la OTAN, para lograr sus propios objetivos, apoyan a los nacionalistas extremos y a los neonazis en Ucrania, quienes desde hace años mantienen una actitud hostil hacia las poblaciones de origen ruso que viven en la región del Donbás. Durante la Segunda Guerra Mundial, militares ucranianos como Stepan Bandera y Roman Shukhevych colaboraron con las fuerzas de Adolf Hitler. Ambos fueron líderes de grupos ultranacionalistas ucranianos de la primera mitad del siglo XX, como la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), que posteriormente formó su brazo armado durante la Segunda Guerra Mundial: el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA). Shukhevych fue uno de los organizadores de la masacre de polacos en Volinia (hoy en suelo ucraniano), una limpieza étnica ejecutada entre 1943 y 1944. Actualmente, ambos personajes son considerados héroes patrios por el Gobierno de Ucrania.En julio de 2022, Rusia celebró una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el nazismo y el fascismo en Ucrania. Cuatro meses más tarde, en noviembre, las Naciones Unidas aprobaron el proyecto de resolución contra la glorificación del nazismo, un documento que, además, Rusia impulsa cada año.En tanto, el 15 de diciembre del mismo año, Estados Unidos, los estados miembros de la Unión Europea y Ucrania votaron en contra de dicha resolución, mientras que Israel, la India, China y Serbia estuvieron entre los países que apoyaron la resolución redactada por Rusia.Esta resolución se aprueba por la Asamblea General de la ONU cada año desde 2005, y, en 2022, 106 países votaron a favor, incluido, como siempre, Israel. Sin embargo, se opusieron al documento no solo Estados Unidos y Ucrania (como en los últimos años): entre los que no apoyaron el proyecto también se encuentran Alemania, el Reino Unido, Francia, Japón, Italia, Georgia, los Estados del Báltico y Hungría.

