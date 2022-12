https://sputniknews.lat/20221214/zelenski-disuelve-un-tribunal-que-prohibio-simbolos-nazis-que-tiene-que-ver-eeuu-1133530822.html

Zelenski disuelve un tribunal que prohibió símbolos nazis: ¿qué tiene que ver EEUU?

Zelenski disuelve un tribunal que prohibió símbolos nazis: ¿qué tiene que ver EEUU?

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó una ley para suprimir el Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev

"La historia de las reformas continúa. Incluso en tiempos de guerra", dijo Zelenski tras anunciar el fin de este tribunal presidido por Pavlo Vovk, un juez al que la Casa Blanca ya tenía en la mira hace tiempo.Y es que cinco días antes de que el presidente ucraniano diera a conocer el fin del organismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos había publicado una lista de las personas y organizaciones sancionadas titulada Combating Global Corruption and Human Rights Abuses. En ese documento figura, entre muchos otros, el nombre de Pavlo Vovk.El país norteamericano acusa al juez ucraniano de "solicitar sobornos a cambio de interferir en procesos judiciales y otros procesos públicos". Las sanciones no solo lo castigan a él, sino a dos familiares directos suyos.Vovk era el presidente del Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev, un órgano que, desde abril 2021, ya deseaba liquidar el Gobierno de Zelenski mediante un proceso parlamentario que había sido bloqueado por meses. El diario The Kyiv Independent define a Vovk como "el juez más escandaloso de Ucrania". La Administración Biden no ha explicado nada más sobre por qué sancionó a este juez, a quien la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania vinculó a proceso el 17 de junio pasado, acusado de diversos delitos asociados con corrupción. También fueron señalados otros cuatro jueces del mismo tribunal, dos personas cercanas a él y cuatro funcionarios.Pavlo Vovk fue designado presidente del Tribunal por el exmandatario ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), quien sufrió un golpe de Estado hace ocho años tras la serie de movimientos conocidos como el Euromaidán, respaldado por potencias occidentales. En ese tiempo, el Tribunal insistió en la ilegalidad de la oposición a Yanukóvich, quien era líder del Partido de las Regiones, de carácter prorruso y disuelto en 2016. En los años siguientes comenzaría el ascenso de diversas fuerzas políticas ultranacionalistas que fomentaron los discursos antirrusos que colocaban al Kremlin como el enemigo público de Ucrania. El 29 de enero de 2016, un grupo de miembros del Batallón Azov —grupo paramilitar prohibido por Rusia y de ideología neonazi y ultraderechista— irrumpió en la oficina de Kiev del movimiento Ukrainian Choice, una ONG prorrusa. "Los nacionalistas interrumpieron la reunión que se estaba celebrando en la oficina, tras declarar que Ukrainian Choice no tenía derecho moral a discutir cuestiones del Euromaidán. La policía no solo no detuvo a los atacantes, sino que también apoyó sus acciones. El asesor del ministro del Interior, Zoryan Shkiryak, en el canal de televisión canal de televisión 112, dijo que 'apoya absolutamente la iniciativa de los activistas públicos y patriotas'", se detalla en un documento de derechos humanos en poder de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). En los meses siguientes, las agresiones de los ultranacionalistas contra esa organización continuaron: bombas de humo, amenazas y pintas con símbolos nazis en el edificio. Detrás de todo esto también estaba el partido ultraconservador Sbovoda, que ha sido criticado por sus ideas, incluso, antisemitas. ¿Castigo a la prohibición nazi?El recién extinto Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev no solo fue un aparato gubernamental envuelto en escándalos y embrollos: también fue la autoridad que prohibió en varias ocasiones la propagación de símbolos y comportamientos nazis y neonazis en Ucrania. En junio de 2019, ordenó al ayuntamiento de la capital ucraniana a cambiar el nombre de dos importantes calles de Kiev, las cuales desde 2016 ostentaban el nombre de dos militares ucranianos acusados de haber colaborado con los nazis de Adolf Hitler: Stepan Bandera y Roman Shukhevych.Bandera y Shukhevych fueron líderes de grupos ultranacionalistas ucranianos de la primera mitad del siglo XX, como la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), que posteriormente formó su brazo armado durante la Segunda Guerra Mundial: el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA). Shukhevych fue uno de los organizadores de la masacre de polacos en Volinia (hoy en suelo ucraniano), una limpieza étnica ejecutada entre 1943 y 1944. Actualmente, ambos personajes son considerados héroes patrios por el Gobierno de Ucrania.El tribunal ahora desaparecido por Zelenski también fue defensor de las leyes de descomunización que entraron en vigor en el país en mayo de 2015. En estas legislaciones se establece como delito exhibir símbolos comunistas o nazis, con penas de hasta 10 años de cárcel.En mayo de 2020, este órgano de justicia prohibió los símbolos de la 14 División de Granaderos Waffen-SS —también conocida como 14th SS-Volunteer Division Galicia—, un comando aliado a la Alemania nazi que comenzó la guerra en Europa del Este contra la extinta Unión Soviética, de acuerdo con información de las autoridades judiciales ucranianas, difundida por medios locales.¿Y Rusia?En 2015, Amnistía Internacional denunció que el Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev prohibió el Partido Comunista de Ucrania, lo cual, advirtió, es un atentado contra la libertad ideológica y de expresión. Además, también existen versiones en la prensa ucraniana que señalan a este tribunal por ser cercano a Rusia, que desde hace casi 10 meses mantiene un conflicto con Kiev tras el inicio de la operación militar especial ordenada por Vladímir Putin.La organización ucraniana Dejure Foundation — premiada en 2021 por el Reino Unido, país que ha enviado millones de dólares en armamento a Ucrania— indica que "algunas de las decisiones" del Tribunal "son abiertamente prorrusas, lo que amenaza la seguridad nacional y los intentos efectivos de contrarrestar la influencia rusa". Desde hace años, Moscú ha denunciado ante la comunidad internacional el ascenso de grupos neonazis en Ucrania que son tolerados por el Gobierno del país y que mantienen un clima hostil hacia las poblaciones rusas del Donbás. Durante el conflicto actual entre Moscú y Kiev se han observado símbolos neonazis del batallón Azov entre el Ejército ucraniano.La desaparición del Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev sucede en momentos en que la Unión Europea (UE) le exige a Ucrania que, si quiere ser Estado miembro del bloque, debe ejecutar una serie de reformas políticas y administrativas para acabar con la corrupción. Antes de que estallara el conflicto el 24 de febrero pasado, Ucrania era el segundo país más corrupto de Europa, según datos de Transparencia Internacional. También era el segundo más pobre, detrás de Moldavia, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y en 2019, la consultora Gallup encontró que el 91% de los ucranianos creía que la corrupción era un problema generalizado.Ucrania lleva muchos años afectada por la corrupción, en especial la gran corrupción. La UE ha respaldado varias reformas para consolidar el Estado de derecho e incrementar la lucha contra la corrupción en el país", se lee en un documento oficial del Tribunal de Cuentas Europeo.

