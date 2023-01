https://sputniknews.lat/20230124/ana-de-armas-pinocho-y-argentina1985-entre-las-nominaciones-al-oscar-1134981380.html

Ana de Armas, 'Pinocho' y 'Argentina,1985', entre las nominaciones al Óscar

La actriz cubana Ana de Armas, la animación del mexicano Guillermo del Toro, 'Pinocho' y la película argentina 'Argentina,1985' fueron nominadas al premio... 24.01.2023, Sputnik Mundo

estilo de vida

🎭 arte y cultura

cuba

méxico

eeuu

argentina

La cubana Ana de Armas fue nominada este martes al premio Óscar a mejor actriz por su interpretación de Marilyn Monroe en la cinta Blonde, sobre la vida de Marilyn Monroe, de Andrew Dominik.De Armas (1988) es la primera actriz cubana nominada al premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y compite en esta categoría a Cate Blanchett, Viola Davis, Andrea Risebourgh, Michelle Yeoh y Michelle Williams.La cinta de Dominik, inspirada en la vida de Monroe, recibió múltiples críticas e incluso nominaciones a los premios Razzies, considerados los anti-Óscars, pero ninguna para De Armas, lo cual es visto como tácito reconocimiento a la calidad de su interpretación.La cubana también fue nominada a los premios BAFTA, que entrega la Academia británica de cine, también como mejor actriz.La historia de Cuba en los Óscar incluye la nominación del compositor Ernesto Lecuona por su tema Siempre en mi corazón como mejor canción, así como el actor cubanoamericano Andy García como mejor actor secundario por su personaje de Vincent Mancini en la tercera parte de la saga El Padrino.A su vez, en 1994 fueron nominados los directores Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío por Fresa y Chocolate en la categoría mejor filme extranjero.'Pinocho', de Guillermo del ToroAdemás, la versión del cuento italiano Pinocho dirigida por el mexicano Guillermo del Toro fue nominada al premio Óscar en la categoría de mejor película animada. La película ganó días atrás dos Globos de Oro, premios entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, como mejor animación y mejor banda de sonido.'Argentina, 1985'Argentina, 1985, la historia sobre el juicio a las Juntas Militares tras la caída de la dictadura que gobernó el país sudamericano entre 1976 y 1983, fue nominada al premio Óscar en la categoría de mejor película internacional.El largometraje ganó días atrás un Globo de Oro, entregado por la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, y fue nominada a los premios británicos BAFTA.La película competirá por la estatuilla dorada con All Quiet on the Western Front (Sin novedad en el frente, Alemania), Close (Bélgica), EO (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda).Si gana será el tercer Óscar para Argentina que ya se llevó el premio en 1986 por La historia oficial, también sobre hechos vinculados a la dictadura, y por El secreto de sus ojos (2010), una historia policial protagonizada por Darín.Los premios Óscar se entregarán el 12 de marzo en Los Ángeles (California, oeste).

cuba

méxico

eeuu

argentina

2023

Noticias

Sputnik Mundo

🎭 arte y cultura, cuba, méxico, eeuu, argentina